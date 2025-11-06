La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó que a partir de este viernes comenzará a reducir el tráfico aéreo en decenas de aeropuertos de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien explicó que la medida busca aliviar la presión sobre el personal de control aéreo afectado por el prolongado cierre del gobierno.

“Habrá una reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones”, detalló Duffy, agregando que la disminución será gradual. Según fuentes citadas por ABC News y CBS News, el recorte empezará con un 4% el viernes y alcanzará el 10% la próxima semana.

Entre los aeropuertos más afectados figuran algunos de los más transitados del país, como Hartsfield-Jackson en Atlanta, Dallas/Fort Worth, Chicago O’Hare, Denver Internacional y los tres aeropuertos principales del área de Nueva York. La reducción de vuelos aplicará entre las 6 a. m. y las 10 p. m., pero no afectará los viajes internacionales.

La decisión se debe a la escasez de personal provocada por el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos. (Foto: EFE / Will Oliver)

La decisión llega en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos, que ya supera los 37 días. Desde el inicio del bloqueo presupuestario, unos 13.000 controladores aéreos han trabajado sin recibir salario, de acuerdo con la FAA.

El último fin de semana, la mitad de las 30 instalaciones principales del país reportaron escasez de personal, mientras que el 80% de los controladores del área de Nueva York no se presentó a trabajar.

Los efectos ya se sienten en todo el sistema aéreo. Según datos de FlightAware, el miércoles se registraron más de 4.000 retrasos y 171 cancelaciones de vuelos dentro y fuera de Estados Unidos.

“Reconocemos que los controladores han estado trabajando con un enorme esfuerzo durante cinco semanas sin compensación, y empezamos a ver señales de fatiga en el sistema”, advirtió el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

Las aerolíneas implementaron políticas de flexibilidad para minimizar el impacto en los viajeros. (Foto referencial: Pixabay)

Duffy también expresó su preocupación por la situación económica del personal.

“Lo que estamos viendo es que nuestros controladores, por la presión financiera, están tomando trabajos secundarios”, dijo. “No quiero que hagan eso. Quiero que vengan a trabajar. Les hemos pedido que lo hagan, pero entiendo que intentan cubrir sus gastos diarios”.

Mientras tanto, las aerolíneas buscan mitigar el impacto en los pasajeros. American Airlines aseguró que “la gran mayoría de los viajes continuará según lo previsto”, aunque ofrecerá reembolsos y cambios sin penalización.

United Airlines y Delta Air Lines también anunciaron políticas de flexibilidad similares para quienes deban modificar sus vuelos durante este periodo.

Lista de aeropuertos afectados por el cierre del Gobierno, según ABC News y CBS News:

Anchorage International

Hartsfield-Jackson Atlanta International

Boston Logan International

Baltimore/Washington International

Charlotte Douglas International

Cincinnati/Northern Kentucky International

Dallas Love Field

Ronald Reagan Washington National

Denver International

Dallas/Fort Worth International

Detroit Metropolitan Wayne County

Newark Liberty International

Fort Lauderdale/Hollywood International

Honolulu International

Houston Hobby

Washington Dulles International

George Bush Houston Intercontinental

Indianapolis International

New York John F. Kennedy International

Las Vegas McCarran International

Los Angeles International

New York LaGuardia

Orlando International

Chicago Midway International

Memphis International

Miami International

Minneapolis/St. Paul International

Oakland International

Ontario International

Chicago O’Hare International

Portland International

Philadelphia International

Phoenix Sky Harbor International

San Diego International

Louisville International

Seattle/Tacoma International

San Francisco International

Salt Lake City International

Teterboro

Tampa International

Claves para entender el cierre del Gobierno en EE. UU.

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, conocido como “shutdown”, se debe a un estancamiento político entre los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso, quienes no logran aprobar a tiempo el proyecto de ley de gastos necesario para financiar las operaciones del gobierno.

La raíz del problema es una disputa por el presupuesto anual. Las facciones no llegan a un acuerdo sobre los niveles de gasto, especialmente en temas sensibles. Las diferencias principales giran en torno a la extensión de subsidios de seguros médicos, los niveles generales de gasto federal y el financiamiento de programas sociales y de seguridad, siendo un pulso entre las prioridades Demócratas y las demandas de control de gasto Republicanas.

Un letrero informa a los visitantes que el Centro de Visitantes del Capitolio de EE. UU. está cerrado debido al cierre del gobierno federal, el 4 de noviembre de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Dado que la financiación gubernamental vence a la medianoche del último día del año fiscal (30 de septiembre), si no se aprueba una ley de gastos o una medida temporal de financiación (llamada Continuing Resolution), se ordena el cierre de todos los servicios gubernamentales considerados “no esenciales”.

En cuanto a cuándo terminará, no hay una fecha fija. El shutdown se extiende hasta que ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) logran aprobar un proyecto de ley de gastos que pueda ser firmado por el presidente.

La duración es incierta y depende completamente de la capacidad de los líderes de los partidos para superar sus diferencias políticas.

