La mañana del martes se registró una interrupción temporal en las operaciones de la aerolínea JetBlue Airways, luego de que la propia compañía solicitara detener momentáneamente sus vuelos debido a un problema técnico en sus sistemas. Como resultado, la Federal Aviation Administration (FAA) ordenó una suspensión en tierra de las aeronaves mientras se solucionaba la falla.

Según informó la autoridad aérea en un aviso publicado en su página oficial, la restricción fue retirada aproximadamente 40 minutos después, lo que permitió que los vuelos comenzaran a operar nuevamente con normalidad.

AP News señala que, tras la reanudación del servicio, la aerolínea confirmó que el inconveniente había sido solucionado. En un comunicado explicó: “Se ha resuelto una breve interrupción del sistema y hemos reanudado las operaciones”, aunque no se brindaron más detalles sobre el origen del problema.

La restricción fue retirada aproximadamente 40 minutos después, lo que permitió que los vuelos comenzaran a operar nuevamente con normalidad. (Foto: EFE / EPA / Allison Dinner)

JetBlue, fundada hace más de dos décadas, tiene su sede en Nueva York y opera principalmente desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, uno de los centros aéreos más importantes de Estados Unidos.

Este tipo de incidentes tecnológicos no es inusual en la industria aérea. En los últimos años, aerolíneas como Alaska Airlines, United Airlines y Delta Air Lines también enfrentaron interrupciones similares que provocaron cancelaciones o retrasos masivos de vuelos en distintos aeropuertos del país.

Cómo solicitar reembolsos tras la suspensión temporal de JetBlue

Tras la suspensión temporal de vuelos de JetBlue Airways, los pasajeros afectados pueden solicitar cambios de itinerario o reembolsos dependiendo de cómo haya impactado la interrupción en su viaje. En muchos casos, la aerolínea ofrece reubicar al viajero en el próximo vuelo disponible sin costo adicional o permitirle cancelar el viaje y pedir la devolución del dinero.

El portal Investopedia señala que, si el vuelo se cancela o sufre una demora importante y el pasajero decide no viajar, las normas de Estados Unidos establecen que tiene derecho a solicitar un reembolso del boleto, incluso si el pasaje originalmente no era reembolsable. Además, el dinero debe devolverse generalmente en un plazo de siete días si el pago fue con tarjeta o hasta 20 días con otros métodos de pago.

Para gestionar el reembolso, los pasajeros deben ingresar a “Gestionar viajes” en la web o app de JetBlue con su código de reserva. Si el sistema no lo permite automáticamente, deben completar el formulario de solicitud en el centro de ayuda. Al contactar al soporte técnico, es necesario especificar que se desea la devolución al método de pago original y no como crédito de viaje, garantizando así el cumplimiento de las normativas federales.

Tras la suspensión temporal de vuelos de JetBlue Airways, los pasajeros afectados pueden solicitar cambios de itinerario o reembolsos dependiendo de cómo haya impactado la interrupción en su viaje. (Foto: AFP)

En algunos casos, la aerolínea también puede ofrecer créditos de viaje, reprogramación del vuelo o cupones, dependiendo de la duración de la demora y de si el problema fue causado por la propia compañía. Por ejemplo, cuando los retrasos superan varias horas, JetBlue puede entregar créditos para futuros vuelos o asistencia adicional como parte de su política de atención al cliente.

Los expertos recomiendan que los pasajeros revisen el estado de su vuelo en la web de la aerolínea, conserven recibos y documenten los retrasos, ya que esa información puede ser necesaria al momento de presentar un reclamo o solicitar compensación directamente con la aerolínea.

