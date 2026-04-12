American Airlines enfrenta una posible multa civil de 255.000 dólares propuesta por la Federal Aviation Administration (FAA), debido a presuntas infracciones en las normas federales sobre pruebas de drogas y alcohol. Según la FAA, entre mayo de 2019 y diciembre de 2023, la aerolínea habría permitido que 12 asistentes de vuelo que dieron positivo en pruebas de drogas o alcohol regresaran a sus funciones sin completar todos los controles de seguimiento requeridos. Entre las sustancias detectadas se mencionan alcohol, anfetaminas, cocaína, marihuana y metanfetamina.

La agencia indicó que la aerolínea tiene un plazo de 30 días para responder tras recibir la notificación oficial. Este proceso forma parte de las acciones de supervisión que buscan garantizar la seguridad en la aviación civil.

En respuesta, American Airlines aseguró que está revisando el aviso emitido por la FAA y reiteró su compromiso con la seguridad.

La FAA asegura que American permitió que asistentes de vuelo que dieron positivo en pruebas de drogas y alcohol regresaran a trabajar sin completar evaluaciones obligatorias. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

“La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es primordial. Nos tomamos muy en serio las pruebas de drogas y alcohol y colaboramos con la FAA para abordar cualquier problema. Estos programas se han mejorado a lo largo de los años mediante acciones significativas para fortalecer los procedimientos de supervisión y responsabilidad”, señaló un portavoz en conversación con People.

Por otro lado, la FAA también tomó medidas similares contra Southwest Airlines días antes. El 3 de abril propuso una multa de 304.272 dólares por presuntas fallas en los controles de seguimiento de pruebas de drogas y alcohol.

En ese caso, la agencia afirmó que la aerolínea no realizó las evaluaciones requeridas a 11 empleados, entre ellos pilotos, asistentes de vuelo y mecánicos, quienes previamente habían dado positivo en sustancias como marihuana, cocaína y anfetaminas.

La agencia también investiga a Southwest Airlines por situaciones similares. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Además, señaló que estos trabajadores continuaron desempeñando funciones sensibles entre agosto de 2021 y julio de 2024.

Un portavoz de Southwest explicó que los hechos corresponden a situaciones ocurridas hace algunos años.

“Southwest Airlines se toma en serio sus responsabilidades en materia de pruebas de drogas y alcohol y continúa colaborando con la FAA. Tomamos medidas inmediatas hace más de dos años para mejorar nuestros procedimientos y fortalecer la supervisión y la responsabilidad. Nada es más importante para Southwest que la seguridad de nuestros clientes y empleados”, indicaron desde la empresa.

Las aerolíneas tienen 30 días para defenderse

Cabe agregar que la decisión final la toma la propia Federal Aviation Administration (FAA), pero no de forma automática.

Primero, la FAA propone la multa (como en este caso). Luego, la aerolínea tiene un plazo (generalmente 30 días) para responder. Puede aceptar la sanción, negociar una reducción o impugnarla.

Si la empresa no está de acuerdo, el caso puede pasar a un proceso legal administrativo dentro del US Department of Transportation, donde un juez administrativo evalúa las pruebas de ambas partes.

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