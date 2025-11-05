Los constantes operativos realizados por los agentes federales de inmigración han ocasionado que los extranjeros hispanos tomen medidas al respecto. Si bien algunos deciden ‘ autodeportarse ’ o estar bajo la seguridad de sus hogares, otros asumen el riesgo. Por suponer, una familia inmigrante han decidido usar dispositivos de rastreo personal. ¿Por qué? En esta nota te brindaré los detalles.

Este es el caso de José Flores y su familia, que residen en Chicago. En una conversación con Univision Chicago, este padre consideró que esta medida les brinda “seguridad”, pues así sabrá la ubicación en tiempo real de cada uno de sus integrantes.

Según como se muestra en las imágenes, se trata de un dispositivo pequeño, ovalado y de color blanco; idéntico a un ‘botón’. No es posible detectarlo a simple vista, ya que se puede colocar en los zapatos o en cualquier prenda que usa una persona.

José Flores fundamentó que el uso de estos rastreadores se debe a los constantes operativos federales. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Lo curioso es que estos objetos se pueden conectar con los móviles, permitiendo que la familia sepa la última localización del ser querido en caso le ocurra un hecho fortuito o termine bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

José explica que la decisión de usar estos aparatos electrónicos se debe al temor de las seguidas detenciones de inmigrantes en su localidad. Además, no es el único, los activistas y vecinos también han recurrido a este método tecnológico.

“Esto está muy ‘feo’. (El Servicio de) Inmigración está haciendo cosas que son ilegales”, fueron las palabras de Luis Islas, un activista de Rogers Park, un área impactada por los operativos federales.

José puede visualizar la ubicación en tiempo real de su familia mediante su móvil, que se conecta con el rastreador. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Todos deben estar preparados

Si bien se trata de una opción llamativa ante las redadas, esto no sería suficiente. Un letrado declaró al medio citado que la familia debe estar preparada legalmente para una posible detención. Para ello, recomienda que cada uno sepa la información necesaria con el propósito de llenar el formulario G-28.