El pasado 7 de noviembre, más de 600,000 venezolanos perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) , como parte de las rigurosas políticas migratorias impuestas por la Administración Trump. Esto ha ocasionado que decenas de venezolanos tomen la opción de abandonar Estados Unidos por temor a terminar bajo arresto por las autoridades federales de inmigración, tal como el caso de Andreina Rodríguez y su familia.

En una conversación con Univision Noticias, esta madre latina ya se encuentra en su natal Venezuela; sin embargo, la nostalgia inunda en su ser, pues deseaba continuar en el país norteamericano para cumplir cada objetivo trazado.

“No fue fácil porque, cuando uno se va, tiene muchos sueños, muchos proyectos”, contó. También añadió que la decisión se basó en las constantes redadas de ICE en Chicago, lugar donde residía su familia. “Yo siempre decía: ‘Dios Mío, qué tal si a nosotros nos llegan a agarrar y se queda nuestra hija aquí’. Ese era mi mayor miedo”.

Andreina explicó que su hija también tenía conocimiento sobre los operativos migratorios y qué conllevaba. Por eso, le expresó su temor de que, en algún momento, los uniformados logren capturarlos y quedarse sola. Sin embargo, anhelaba construir un futuro en Estados Unidos.

Los padres optaron por abandonar EE.UU. al imaginar que serían arrestados por ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Una dura despedida

Para Andreina y su esposo, José Luis, se trató de un dolor indescriptible. Significó abandonar a cierta parte de su familia y construir un nuevo camino en su país natal. Fue así que, en pleno vuelo, ambos entraron en nostalgia, pero eran conscientes que no había otro camino.

“No sé si Dios me dé la oportunidad de volver a estar aquí (Estados Unidos). Cuando el avión arrancó, yo lloré muchísimo”, explicó la inmigrante venezolana.

Andreina contó que parte de su familia aún se quedará en Estados Unidos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Actualmente, esta familia pretende asumir esta nueva realidad. Fue recibida por su círculo cercano con música y ciertos gestos de amor. Si bien Andreina, su esposo e hija están “a salvo” de ICE, la mujer latina aún siente ese temor por aquellos familiares que siguen residiendo en Chicago.