Las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han provocado un profundo temor en aquellos extranjeros indocumentados que viven en Estados Unidos. Tras solo pensar que podrían ser detenidos y arrestados, deciden abandonar este país. En esta ocasión, te quiero contar la historia de una familia venezolana que migrará por segunda vez debido al miedo que sienten por los operativos migratorios .

Meliana Bruguera y su familia llegaron al territorio estadounidense tras denunciar que recibieron amenazas en su país de origen. Esto le permitió que obtenga una visa humanitaria temporal. Sin embargo, cuando inició el mandato de Donald Trump a fines del 2024, este beneficio quedó cancelado, afectando a más de 350,000 venezolanos.

Meliana trabajaba como maestra de inicial en Estados Unidos. Estaba viviendo junto a sus hijos. (Crédito: Univision North Carolina / YouTube)

Por lo tanto, ella se convertiría automáticamente en una extranjera ilegal. Esto obligó a que tome la decisión de renunciar a su empleo como maestra de jardín, abandonar su lugar de residencia y todo lo que ha conseguido para emigrar a Móstoles, España.

“Empiezo a llorar y entro en una crisis de pánico porque perdía mi empleo, tenía un contrato de alquiler de una vivienda, tenía responsabilidades que no podía dejar de atender y me encuentro con el hecho de que, si decido quedarme, podría ser deportada”, dijo a Univision North Carolina.

Su pareja también esperaba su permiso humanitario

Meliana tenía un objetivo: realizar una vida en Estados Unidos. Ella fue la primera que llegó, mientras que su esposo, Rurik Aguilera, esperaba su permiso humanitario desde Venezuela. Sin embargo, la situación obligó que este plan sea descartado y busca otros horizontes.

El esposo de Meliana estaba a la espera de su permiso humanitario para ingresar a Estados Unidos. (Crédito: Univision North Carolina / YouTube)

Ahora, esta familia se encuentra viviendo en el país que forma parte de la Península Ibérica, dejando atrás el miedo de ser apresados o deportados a causa de las acciones realizadas por agentes de ICE. Será un nuevo comienzo para ellos.

“Hacerlo (migrar) una segunda vez es devastador porque logras estabilidad, logras adaptarte, logras el bienestar de tus hijos y te encuentras con que tu sueño se esfuma y, a parte, te empujan a volver a salir. Es doblemente devastador”, culminó.

