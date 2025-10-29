Conforme pasan los días, se están revelando casos de adolescentes que están siendo arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . En una situación reciente, un menor de tan solo 16 años tuvo valentía de contar cómo fue interceptado por estas autoridades en Houston, revelando que le brindaron un trato violento.

La fatídica experiencia le ocurrió a un ciudadano estadounidense , cuyas iniciales son A. B. No se trataba de un inmigrante indocumentado, pero sus facciones fueron suficientes para que los agentes federales de inmigración procedan a detenerlo.

Según información emitida por Univision Noticias y Primer Impacto, el adolescente estaba de camino a su escuela en compañía de su padre, Arnulfo Bazán. Parecía un día común y corriente; sin embargo, la presencia de dos vehículos encubiertos de ICE les brindó una vivencia que jamás olvidarán.

El menor de edad solo estaba acudiendo a su escuela en compañía de su padre. (Crédito: Univision Noticias / Primer Impacto / YouTube)

A. B. imaginó por un momento que se trataba de una parada de tráfico, pero al notar que eran varios uniformados, su padre tomó la mala idea de huir, pues sabía que pretendían capturarlos. A pesar de su intento, no lograron su propósito.

En imágenes mostradas por los medios citados, se aprecia a estos efectivos migratorios reteniendo violentamente a ambos contra el suelo. Es más, uno de estos agentes puso su rodilla sobre el cuello del hombre adulto.

“Soy menor de edad, soy de Estados Unidos”, fueron las súplicas repetidas de A. B. a las autoridades migratorias que lo tenían contra el pavimento.

Actualmente, Arnulfo está recluido en el centro de detención de Texas. (Crédito: Univision Noticias / Primer Impacto / YouTube)

Fue liberado

Aunque el adolescente de 16 años logró su libertad tras comprobarse que era ciudadano estadounidense, su padre, Arnulfo, no corrió con la misma suerte, ya que fue trasladado a un centro de detención en Texas, debido a que se trataba de un inmigrante indocumentado .

Si bien pudo regresar a su hogar, A. B. tuvo que ser hospitalizado, ya que presentaba heridas de consideración en las zonas de su espalda y cuello, pero eso no fue lo único, ya que asegura haber sido víctima de racismo.

Ante el hecho, una organización que apoya a este padre y su hijo ha decidido que se realicen las investigaciones del caso, pues consideran que a ambos se vulneraron sus derechos.