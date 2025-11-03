La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia sobre un procedimiento estético que ha ganado popularidad entre celebridades y usuarios de redes sociales. Aunque promete rejuvenecer la piel y mejorar su apariencia, las autoridades alertan que puede causar graves efectos secundarios.

Se trata del microneedling con radiofrecuencia (RF microneedling), un tratamiento que combina pequeñas agujas con ondas de radiofrecuencia para estimular la regeneración de la piel.

Su propósito es reducir arrugas, manchas, cicatrices de acné y estrías, pero según la FDA, el procedimiento podría generar consecuencias peligrosas en algunos pacientes.

En un comunicado oficial, la agencia explicó: “La FDA es consciente de informes sobre complicaciones graves como quemaduras, cicatrices, pérdida de grasa, desfiguración y daño en los nervios con el uso de dispositivos de microneedling con radiofrecuencia para procedimientos dermatológicos y estéticos”.

Por ello, se recomendó tanto a pacientes como a profesionales de la salud a ser conscientes de estos riesgos antes de someterse al tratamiento.

El reconocido cirujano plástico de Beverly Hills, Dr. Rady Rahban, coincidió con las advertencias.

“Lo que menos me gusta de la cirugía plástica es que somos una profesión impulsada por modas”, señaló en un video de TikTok.

“Cada vez que aparece un nuevo procedimiento, todos se apresuran a ofrecerlo y promoverlo, hasta que comienzan a aparecer las complicaciones”, agregó.

Rahban destacó que, aunque el microneedling tradicional puede ser beneficioso, el uso de radiofrecuencia lo convierte en un procedimiento de alto riesgo.

“Amo el microneedling, pero no la radiofrecuencia”, dijo, añadiendo que la FDA detectó “una enorme cantidad de complicaciones, desde quemaduras y pérdida de grasa hasta daños en los nervios y pérdida de elasticidad”.

A pesar de los peligros, el tratamiento sigue siendo costoso y popular. Según el New York Post, un paquete de una a tres sesiones puede costar entre 2,000 y 5,000 dólares.

Según el medio Daily Mail, algunas celebridades, como Demi Moore, supuestamente gastan grandes sumas anuales para mantener los resultados; sin embargo, varios usuarios compartieron en redes sus experiencias negativas.

El Dr. Rahban no pide eliminar completamente el tratamiento, sino informar mejor a los pacientes.

La FDA, por su parte, recomienda no usar dispositivos de microneedling con radiofrecuencia en casa y acudir siempre a un profesional con licencia y experiencia.

Además, aconsejan hablar abiertamente sobre los beneficios, sus riesgos y reportar cualquier complicación directamente a la institución.

¿En qué consiste el microneedling con radiofrecuencia?

El microneedling con radiofrecuencia es un procedimiento estético avanzado que combina dos técnicas de rejuvenecimiento cutáneo en un solo tratamiento para potenciar los resultados. Consiste en utilizar un dispositivo que penetra la piel con microagujas finísimas (microneedling). Estas microlesiones controladas estimulan la respuesta curativa natural de la piel, lo que provoca la producción de nuevo colágeno y elastina, mejorando así la textura y firmeza general.

La innovación de esta técnica radica en que, a través de esas mismas microagujas, se emite simultáneamente energía de radiofrecuencia (RF) directamente en las capas profundas de la dermis. El calor generado por la RF crea una zona de coagulación térmica que tensa las fibras de colágeno existentes y amplifica significativamente la producción de nuevo colágeno, logrando un efecto de lifting y regeneración mucho más profundo que el microneedling tradicional.

Este tratamiento es efectivo para mejorar una amplia gama de problemas de la piel, incluyendo la flacidez facial y corporal, la reducción de arrugas y líneas finas, el tratamiento de cicatrices de acné, la disminución de estrías y la mejora del tamaño de los poros; sin embargo, los expertos en salud advierten que el procedimiento solo debe ser realizado por un profesional médico o esteticista certificado en un entorno estéril.

