Una bolsa de arándanos congelados que tengas en el refrigerador podría representar un riesgo para la salud. Días atrás, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase I, su categoría de mayor gravedad, el retiro de determinados productos congelados GreenWise Organic debido a una posible contaminación con E. coli.

La agencia señaló que la investigación está relacionada con un brote de la bacteria E. coli O145:H28, que produce toxinas Shiga y puede provocar complicaciones graves. Hasta ahora, se han registrado 12 casos de enfermedad y cuatro hospitalizaciones, aunque la FDA indicó que no se han reportado muertes.

La alerta afecta a productos vendidos en ocho estados

Los casos fueron identificados en Florida y Georgia entre el 11 de mayo y el 5 de junio, según la información publicada por la FDA. Los productos retirados fueron comercializados en tiendas Publix de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

El retiro comenzó el 3 de julio, cuando la empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. retiró un lote de arándanos orgánicos congelados GreenWise después de que unas pruebas detectaran un resultado presuntamente positivo para E. coli. Posteriormente, Publix amplió la medida y retiró todos los lotes de los arándanos enteros y las mezclas de frutos rojos congelados GreenWise Organic involucrados.

Entre los productos afectados se encuentran los GreenWise Organic Whole Blueberries de 10 y 48 onzas y los GreenWise Organic Whole Mixed Berries de 10 y 48 onzas. El retiro inicial correspondía a un envase de 10 onzas con el código de lote 60401, también identificado como 6 040 01, y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.

Producto retirado Presentación Código UPC GreenWise Organic Whole Blueberries 10 oz 41415-06453 GreenWise Organic Whole Blueberries 48 oz 41415-12053 GreenWise Organic Whole Mixed Berries 10 oz 41415-06753 GreenWise Organic Whole Mixed Berries 48 oz 41415-12153

¿Por qué la FDA considera grave este retiro?

La clasificación Clase I significa que existe una “probabilidad razonable” de que consumir o exponerse a los productos retirados pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. La investigación continúa para determinar exactamente cómo se produjo la contaminación.

La FDA encontró además que siete de las nueve personas entrevistadas durante la investigación dijeron haber consumido arándanos congelados antes de enfermar. Cinco de ellas señalaron específicamente que habían comido arándanos orgánicos enteros GreenWise comprados en Publix.

Las infecciones por E. coli pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea, fiebre, náuseas y vómitos. En algunos casos también pueden provocar diarrea con sangre y evolucionar hacia el síndrome urémico hemolítico (HUS), una complicación potencialmente mortal que puede causar insuficiencia renal. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

La FDA recomienda no consumir las bayas retiradas, desecharlas o devolverlas a la tienda donde fueron compradas. (Foto referencial: Pixabay)

Qué hacer si tienes estas bayas en casa

La FDA recomienda no comer, vender ni servir ninguno de los productos GreenWise Organic Frozen Whole Blueberries y Whole Mixed Berries incluidos en el retiro. Los consumidores deben revisar sus congeladores y desechar las bolsas afectadas o devolverlas al establecimiento donde fueron adquiridas.

Si las bayas fueron colocadas en otro recipiente y ya no se conserva el empaque original, la recomendación es desecharlas cuando no sea posible determinar si forman parte del retiro. También se deben limpiar y desinfectar las superficies y recipientes que hayan estado en contacto con los productos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Los síntomas de una infección pueden aparecer varios días después de consumir alimentos contaminados e incluso hasta nueve días más tarde. Entre las señales de alerta están los cólicos fuertes, diarrea, fiebre, vómitos y, en casos más graves, diarrea con sangre. Cualquier persona que haya consumido los productos retirados y presente síntomas compatibles con una infección por E. coli debe comunicarse de inmediato con un profesional de la salud.

La FDA todavía busca determinar el origen de la contaminación. “La FDA y sus socios estatales están trabajando activamente para determinar la fuente de la contaminación”, señaló la agencia.

Datos clave del retiro