Más de 38.000 cajas de tater tots congelados fueron retiradas del mercado en Estados Unidos por el temor de que puedan contener fragmentos de plástico duro, lo que representa un posible riesgo para los consumidores. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la empresa McCain Foods USA Inc. emitió un retiro voluntario de aproximadamente 38.853 cajas de productos de las marcas Ore-Ida Tater Tots y Sysco Imperial Potato Tater Barrels.

Según explicó la agencia, los productos fueron distribuidos en 26 estados y podrían estar contaminados con “fragmentos claros y duros de plástico”, lo que motivó la alerta de seguridad.

Entre los estados afectados figuran Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Nevada, Oregon, Texas, Utah, Washington and Wisconsin.

Del total retirado, cerca de 21.000 cajas corresponden a Ore-Ida Tater Tots, con presentación de 30 libras y número de artículo OIF00215A.

La FDA informó que el retiro afecta a productos de Ore-Ida y Sysco distribuidos en 26 estados. (Foto referencial: Freepik)

La FDA publicó también los códigos de lote y el código UPC para que distribuidores y consumidores puedan identificar los productos afectados.

Asimismo, el retiro incluye casi 17.600 cajas de Sysco Imperial Potato Tater Barrels, en bolsas de 6/5 libras y con número de artículo 1000006067. Al igual que en el caso anterior, se difundieron los códigos de lote y el UPC para facilitar su rastreo.

La FDA clasificó esta situación como un retiro de Clase II, lo que significa que la exposición al producto podría causar problemas de salud temporales o que “la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Hasta ahora, McCain Foods no ha emitido ninguna declaración.

La agencia clasificó el caso como retiro Clase II, lo que implica un bajo riesgo de consecuencias graves para la salud (Foto: AFP)

Este retiro se suma a otros casos recientes de contaminación alimentaria en Estados Unidos.

El 7 de enero, la FDA retiró tamales distribuidos por Primavera Nueva Inc. debido a que “los productos tienen el potencial de estar contaminados con Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas mayores y otras con sistemas inmunitarios debilitados”.

En diciembre, Great Lakes Cheese Co. también retiró productos por la posible presencia de “fragmentos de metal”, según informó la propia agencia.

La FDA clasifica los retiros de productos en tres clases

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) clasifica los retiros de productos (recalls) en tres categorías, dependiendo del nivel de riesgo que representen para la salud pública:

Clase I (Riesgo Grave): Es la categoría más urgente. Se emite cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o exposición al producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte. (Ejemplo: presencia de Listeria en alimentos o un error de etiquetado en un alérgeno mortal).

en alimentos o un error de etiquetado en un alérgeno mortal). Clase II (Riesgo Moderado): El producto puede causar problemas de salud temporales o médicamente reversibles. La probabilidad de consecuencias graves es remota. (Ejemplo: una medicina que tiene una potencia ligeramente menor a la declarada).

Clase III (Riesgo Bajo): Es poco probable que el uso o exposición al producto cause alguna consecuencia adversa para la salud. Se retira por violaciones de las normas de etiquetado o fabricación. (Ejemplo: un error en el diseño del empaque que no afecta el contenido).

