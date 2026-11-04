La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) modificó los requisitos que debe cumplir el jugo de naranja pasteurizado para comercializarse bajo esa denominación. El cambio, vigente desde hace algunos meses, actualiza los estándares de identidad alimentaria, normas que existen desde 1939 y que establecen qué ingredientes y características debe tener un producto para venderse con un nombre específico.

Qué cambia en la composición del jugo de naranja

Uno de los principales ajustes consiste en reducir el nivel mínimo de sólidos solubles, una medida relacionada con la concentración de azúcar, de 10.5 a 10 grados Brix. Además, la FDA aumentó del 10% al 15% el límite permitido de jugo procedente de mandarinas y sus variedades híbridas dentro de la bebida pasteurizada.

Estos cambios permiten a los fabricantes utilizar frutas con diferentes características sin dejar de cumplir los requisitos oficiales para comercializar el producto como jugo de naranja.

Según People, la decisión responde, en parte, a las dificultades que atraviesan los productores de cítricos en Florida. Dos organizaciones de la industria, Florida Citrus Processors Association y Florida Citrus Mutual, solicitaron revisar los requisitos debido a que el enverdecimiento de los cítricos, una enfermedad bacteriana que afecta a los naranjos y fenómenos meteorológicos como los huracanes que perjudicaron las cosechas.

Estos problemas también provocaron que las frutas presenten menores niveles de azúcar. Otras asociaciones, junto con el Departamento de Cítricos de Florida y Juice Products Association, pidieron ampliar la proporción permitida de mandarinas en el jugo.

La medida busca ayudar a los productores estadounidenses afectados por enfermedades de los cítricos y condiciones climáticas adversas. (Foto referencial: Pixabay)

¿El jugo tendrá menos azúcar o será más aguado?

Durante el período de consulta pública de 90 días, numerosos participantes respaldaron la reducción del nivel Brix y el aumento del porcentaje de mandarinas; sin embargo, algunos expresaron preocupación por la posibilidad de que la bebida pierda dulzura, calidad y valor nutricional. Ante estas observaciones, la FDA sostuvo que no espera consecuencias negativas importantes para los consumidores.

La agencia explicó que reducir el nivel de 10.5 a 10 grados Brix representa un cambio pequeño: el contenido de azúcar pasaría de 18 a 17 gramos por porción, mientras que el impacto sobre nutrientes como el potasio sería mínimo. Asimismo, indicó que los consumidores pueden consultar la cantidad de azúcar en las etiquetas nutricionales.

La FDA también aclaró que la nueva disposición no autoriza a los fabricantes a agregar agua para diluir el producto. Según la agencia, las pruebas disponibles no identificaron diferencias significativas de sabor o aroma entre las muestras de jugo que cumplían con los distintos niveles Brix. Además, el organismo considera que la modificación podría reducir la necesidad de incorporar ingredientes de jugo de naranja concentrado. Los cambios también ofrecerían mayor flexibilidad a las empresas para enfrentar enfermedades agrícolas y condiciones climáticas adversas.

Qué busca conseguir el Gobierno con la nueva regulación

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., defendió la medida al señalar que permitirá reducir la dependencia de las importaciones y actualizar una exigencia que consideraba obsoleta.

En un comunicado, afirmó: “Este cambio que llevaba mucho tiempo pendiente pondrá fin a nuestra dependencia de las importaciones y liberará el potencial de la agricultura estadounidense”.

La iniciativa también busca aliviar los costos de producción y respaldar a los agricultores nacionales. Según un análisis económico de la FDA, la producción estadounidense de naranjas cayó de 146.6 millones de cajas en la temporada 2014-2015 a 58.3 millones en 2024-2025, mientras que las importaciones de jugo aumentaron de 280,000 toneladas métricas en 2015-2016 a 400,000 en 2024-2025.

La modificación forma parte de una iniciativa del Gobierno estadounidense para revisar las normas que regulan la composición de los alimentos. Según el comunicado de Kennedy, la administración también está evaluando más de 250 estándares de identidad de otros productos.

El objetivo es actualizar regulaciones consideradas antiguas y dar mayor margen de adaptación a los fabricantes, aunque la FDA mantiene que los cambios deben respetar las características que permiten identificar cada alimento.