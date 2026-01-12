La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro del mercado de ciertos tamales distribuidos por la empresa Primavera Nueva Inc. La medida se anunció el miércoles 7 de enero y afecta a lotes específicos del producto. Según explicó la FDA en un comunicado, “los productos tienen el potencial de estar contaminados con Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y, en algunos casos, fatales en niños pequeños, personas mayores y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado”.

La agencia advirtió que se trata de un riesgo que debe tomarse con seriedad, especialmente para los grupos más vulnerables.

En el mismo comunicado, la FDA añadió: “Aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas de corta duración como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre mujeres embarazadas”.

Por ello, la agencia pidió extremar precauciones con los productos involucrados.

Los productos afectados fueron distribuidos en California y Nevada y corresponden a lotes fabricados entre octubre de 2024 y octubre de 2025. (Foto referencial: Freepik)

El retiro afecta a tamales distribuidos en los estados de California y Nevada. Los productos incluidos corresponden a lotes producidos entre el 10 de octubre de 2024 y el 10 de octubre de 2025.

Entre las variedades señaladas figuran sabores como Roasted Green Chile & Jack Cheese, Black Bean Bonanza & Jack Cheese, Butternut Squash con chiles verdes y queso, BBQ Chipotle Bean & White Cheddar, Mushroom Spinach & Salsa with Two Cheeses, además de otras versiones similares sin queso.

La FDA explicó el origen del problema en otro tramo de su informe: “Durante una inspección de la FDA el 10 de octubre de 2025, la agencia determinó que los registros de producción anteriores no verificaban de forma consistente las temperaturas internas de cocción necesarias para controlar posibles riesgos biológicos, incluido Listeria monocytogenes”.

Aunque no se han reportado personas enfermas hasta el momento, las autoridades recomiendan no consumirlos y desecharlos. (Foto referencial: Freepik)

No obstante, la entidad aclaró que la empresa ya corrigió la situación y que desde el 11 de octubre de 2025 aplica controles reforzados de temperatura.

Hasta el momento no se han reportado casos de personas enfermas por estos productos. Aun así, las autoridades recomiendan que quienes hayan comprado estos tamales en California o Nevada dentro del período señalado no los consuman y los desechen.

Qué hago si encuentro un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado por la FDA debido a riesgo de contaminación por Salmonella, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debe enfocarse en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta alguno de los síntomas comunes de la Salmonella, tales como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

