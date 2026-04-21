El reloj ya está corriendo para miles de migrantes en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han fijado el 24 de abril como fecha límite para que el público envíe comentarios sobre la llamada “Reforma de la Autorización de Empleo para Solicitantes de Asilo”, una propuesta que podría cambiar de forma significativa el acceso a permisos de trabajo. La medida plantea mayores restricciones para quienes buscan asilo y necesitan un Documento de Autorización de Empleo (EAD), lo que ha generado preocupación entre organizaciones y comunidades migrantes.

Punto por punto: en qué consiste la regla

De acuerdo con el documento presentado por el DHS, uno de los cambios más importantes sería extender el tiempo de espera para obtener un permiso de trabajo. Actualmente, los solicitantes de asilo deben esperar 180 días, pero con la reforma este plazo se ampliaría a 365 días, es decir, el doble.

Además, el Uscis tendría la facultad de suspender temporalmente la recepción de nuevas solicitudes de EAD si el tiempo promedio de procesamiento de los casos de asilo supera los 180 días. Esta pausa no sería breve: podría extenderse durante años, dependiendo del retraso acumulado en el sistema.

El impacto podría ser aún más grave. Según estimaciones del Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP), podrían pasar hasta 173 años antes de que se vuelvan a aceptar nuevas solicitudes iniciales de permisos de trabajo, si se aplica este umbral, lo que refleja la magnitud del posible retraso.

El plazo para comentar los cambios en permisos de trabajo y asilo vence este 24 de abril. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

Nuevos requisitos para acceder a un permiso de trabajo

La propuesta también introduce cambios en los criterios de elegibilidad. Entre los principales puntos destacan:

Entrada irregular: se plantea declarar inelegibles para un EAD a quienes hayan ingresado o intentado ingresar de forma ilegal a EE.UU. tras la entrada en vigor de la norma.

se plantea declarar inelegibles para un EAD a quienes hayan ingresado o intentado ingresar de forma ilegal a EE.UU. tras la entrada en vigor de la norma. Plazo de un año: quedarían excluidos quienes soliciten asilo después de haber permanecido más de un año en el país, salvo excepciones legales determinadas por un juez.

quedarían excluidos quienes soliciten asilo después de haber permanecido más de un año en el país, salvo excepciones legales determinadas por un juez. Antecedentes penales: se ampliarían las restricciones para personas con ciertos delitos, especialmente los considerados graves.

Asimismo, el permiso de trabajo podría ser revocado automáticamente si un oficial de asilo o un juez de inmigración niega la solicitud.

Cómo enviar comentarios antes del 24 de abril

Quienes deseen participar en este proceso todavía pueden hacerlo hasta la medianoche del 24 de abril. El envío de comentarios es abierto al público y se realiza de manera digital:

Ingresar al Portal Federal de Reglamentación Electrónica. Buscar el código “USCIS-2025-0370”. Hacer clic en “Comentario” y completar el formulario o adjuntar un archivo en PDF.

Los comentarios sobre la reforma pueden enviarse mediante el Portal Federal de Reglamentación Electrónica. | Crédito: Captura regulations.gov

Este proceso permite que ciudadanos, organizaciones y migrantes expresen su postura, a favor, en contra o con observaciones, antes de que la normativa avance en su evaluación final.

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