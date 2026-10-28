WASHINGTON.- La Reserva Federal mantuvo el miércoles sin cambios su tasa de interés clave en torno al 3,9%, pese a la inflación elevada, y su presidente Kevin Warsh sugirió que sus políticas ya muestran señales de tener un impacto.

“La inflación sigue elevada”, señaló el banco central estadounidense en un comunicado difundido tras su reunión de política monetaria de dos días. Indicó que abstenerse de un aumento permitirá “la acumulación de más información” que ayudará a determinar qué política debe seguir la Fed “para garantizar un retorno oportuno de la inflación” a su meta del 2%

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, en una conferencia en Bangkok, Tailandia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Dhitaraht Dhanarahtsombat) / Dhitaraht Dhanarahtsombat

La Fed, encabezada por Warsh, elevó el mes pasado su tasa de referencia por primera vez en tres años, desafiando las exigencias del presidente Donald Trump de recortar las tasas, en un esfuerzo por devolver la inflación al 2% de una manera “más oportuna”. El Congreso encargó a la institución combatir la inflación, y lo hace elevando las tasas para desacelerar el endeudamiento y el gasto y enfriar los aumentos de precios.

Michael Reynolds, vicepresidente de estrategias de inversión de Glenmede, una empresa de gestion patrimonial, señaló que la declaración indica que el banco central probablemente aumentará su tasa clave en u cuarto de punto en su próxima reunión el 8 y 9 de diciembre. Los inversionistas de Wall Street consideran que la posibilidad de un incremento es de cerca de 85%, según CME Fedwatch.

“Es probable que se requiera un incremento más de la Fed para hacer que las tasas de interés entren en un territorio restrictivo” donde puedan desacelerar la inflación, afirmó.

La decisión de la Fed llega apenas seis días antes de una elección de medio término que se ha centrado en gran medida en las preocupaciones sobre el costo de vida y la asequibilidad. Los consumidores, por lo general, se han mostrado más negativos respecto de una economía lastrada por gasolina, comestibles y ropa más caros, entre otros artículos. Warsh negó que la elección haya influido en que la Fed mantuviera las tasas sin cambios.

“La política no desempeñó ningún papel en la decisión”, dijo en una conferencia de prensa tras el anuncio. “Acabo de pasar dos días con mis colegas allá arriba. No escuché ni una palabra sobre política”.

Warsh enfrenta muchos desafíos para devolver la inflación a la meta. Algunas de las fuerzas que empujan los precios al alza —en particular la rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y los mayores precios de la energía— no se domarán fácilmente con tasas de interés más altas.

Aun así, Warsh dijo que el “consenso abrumador” entre los funcionarios de la Fed es que lo que han hecho “está empezando a funcionar en cierta medida”, al señalar que las condiciones crediticias “se endurecieron para algunas empresas y hogares”.

Dijo específicamente que, a medida que las grandes firmas tecnológicas aumentan su endeudamiento para construir centros de datos, las tasas más altas tendrán una mayor capacidad para enfriar esa inversión.

“¿Importan las tasas de interés?”, preguntó Warsh. “Creo que sí, y no creo que estén divorciadas del resto de la economía”.

Otras partes de la economía ya están siendo golpeadas por un aumento de tasas, que se incrementaron por las fuerzas del mercado, incluso antes de que la Fed las subiera el mes pasado. La tasa promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó a principios de este mes un máximo de tres años de 7,4%, aunque desde entonces ha bajado un poco. El incremento de las tasas hipotecarias ha hecho que comprar una vivienda sea inasequible para 5 millones más de estadounidenses desde el comienzo del año, según Oxford Economics, una firma consultora. Con el tiempo, las subidas de tasas de la Fed pueden encarecer los préstamos, desde hipotecarios hasta los créditos automotrices y las tarjetas de crédito, lo que se suma a la sensación de los estadounidenses de que bienes como las viviendas y los autos se están encareciendo.

Una medida de inflación separada seguida más de cerca por la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal, se publica el jueves y se pronostica que habrá subido 3,6% en septiembre respecto de un año antes, frente a 3,4% en agosto. Se pronostica que los precios subyacentes, que excluyen las categorías de alimentos y energía, habrán aumentado 3,1%, frente a 3% el mes anterior. A principios de este mes, el índice de precios al consumidor mostró que la inflación repuntó en septiembre, cuando los precios al consumidor subieron 3,7% en comparación con un año antes.

Warsh negó que los consumidores fueran a perder la fe en la capacidad de la Fed para devolver la inflación a su meta del 2%, dada su decisión de abstenerse de una subida de tasas.

“No hay una meta de inflación flexible”, dijo.

Dos funcionarios de la Fed discreparon de la decisión del miércoles: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, votaron a favor de subir las tasas un cuarto de punto. Esta es la primera discrepancia de Cook desde que fue nombrada para la junta por el presidente Joe Biden en 2022.

Cook ha sido blanco de la administración Trump, que intentó despedirla el año pasado, aunque la Corte Suprema dictaminó en junio que podía conservar su puesto mientras avanzaba el litigio. Ningún presidente ha despedido antes a un gobernador de la Fed, una señal de la independencia de larga data del organismo con respecto a la política cotidiana. Trump renovó su intento de destituir a Cook el mes pasado al crear un comité para examinar acusaciones de que cometió fraude hipotecario, algo que ella ha negado.

El mandatario también criticó a la Fed por elevar su tasa clave el mes pasado, aunque en gran medida culpó al comité de fijación de tasas del banco central, y no a Warsh, a quien él nombró.

La reunión de política monetaria de la Fed forma parte de una semana ajetreada para los bancos centrales de todo el mundo. El Banco de Canadá se reunió antes y elevó su tasa clave un cuarto de punto, alcanzando 2,5%. Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo y el Banco de Japón tienen previsto reunirse el jueves y se espera que mantengan sin cambios sus tasas clave.

Para Warsh y la Fed, otra consideración clave es que la economía de Estados Unidos crece a un ritmo saludable y el desempleo sigue bajo, en un 4,2%, aunque la contratación también es lenta. Warsh dijo que el crecimiento en el trimestre julio-septiembre probablemente subió por encima de 3%. Eso sería un aumento frente a 2,2% en el trimestre abril-junio.

Muchos economistas sostienen que el crecimiento sólido es evidencia de que las tasas de interés no son particularmente altas y que la economía podría soportar tasas más altas para combatir la inflación.