En cuestión de dos semanas, una menor inmigrante de 16 años no solo tuvo que lidiar con el extraño cáncer de tejido blanco que padece, pues también sintió una profunda tristeza debido a que su padre fue arrestado por los agentes del Servicio Federales de Inmigración (ICE) . Afortunadamente, esta adolescente pudo recobrar su felicidad, ya que su progenitor fue liberado.

En una entrevista que concedió a Univision Noticias, la joven, de iniciales O. T., contó que no estuvo bien anímicamente en ese lapso de tiempo, pues le habían arrebatado a la persona que le brindaba la fuerza diaria para que no se rinda ante su enfermedad.

“El tiempo que no estuve con él, fue muy difícil. O sea, no tenerlo a él, me sentía rara, la casa se sentía rara”, declaró la menor de edad al canal televisivo citado.

Debo comentarte que O. T. se le diagnosticó ese mal crónico en diciembre del 2024. Esto fue un golpe emocional en ella y su familia, pero también fue la razón para unirse y batallar. Desde aquel momento, comenzó a recibir tratamientos y quimioterapias.

Después de dos semanas, Rubén y su hija pudieron reencontrarse y brindarse un emotivo abrazo. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Detenido en un momento crucial

Rubén Torres Maldonado, padre de esta menor con cáncer, fue detenido por los uniformados de inmigración el pasado 18 de octubre del presente año en un Home Depoat en Chicago. Por varios días, estuvo recluido en los centros de detención de Illinois e Indiana.

Aunque ya se encuentra en libertad bajo fianza , aún ese temor persiste en su interior, pues no puede quitarse la idea de que nuevamente las autoridades migratorias lo detengan y, esta vez, pueda terminar deportado a su país de origen. “Me siento preocupado por la situación, el saber que me pueden separar de mi familia”, declaró.

Lo curioso de esta historia es que el propio Rubén confirmó contar con infracciones de tránsito, como conducir sin licencia y sin seguro de auto; sin embargo, él argumentó que se tratan de “tickets de estacionamiento”, los cuales fueron saldados.

A pesar de ser liberado, Rubén teme nuevamente ser capturado y, esta vez, deportado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Retomará su quimioterapia

Ante esta buena noticia, la madre de O. T., Sandibell Hidalgo, enfatizó que su familia pudo librarse de “un peso de encima”, ya que ha motivado nuevamente a la menor que retome sus quimioterapias para contrarrestar el avance del cáncer. “Ella es una guerrera, ella nos ha enseñado mucho y, si somos tan fuertes, creo que es gracias a ella”, concluyó.