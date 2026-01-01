Desde este 1 de enero de 2026, enviar dinero desde Estados Unidos a México cambió para millones de personas. Con la entrada en vigor del nuevo impuesto a las remesas, incluido en la ley One Big Beautiful Bill, surgieron dudas y preocupaciones entre quienes apoyan a sus familias en América Latina. Sin embargo, también llegaron buenas noticias: las principales empresas de envío de dinero aclararon que existen métodos comunes, seguros y legales para transferir remesas sin pagar este nuevo cargo, siempre que se elija correctamente la forma de pago.

Cómo enviar dinero de EE.UU. a México sin pagar el nuevo impuesto

Compañías dedicadas al envío internacional de dinero, como Western Union, explicaron que el nuevo impuesto no se aplica cuando la remesa se paga mediante métodos electrónicos o bancarios. Entre los medios exentos se encuentran:

Tarjetas de débito o crédito.

de débito o crédito. Cuentas bancarias .

. Monederos digitales como Google Pay, Apple Pay y Vigo Money.

como Google Pay, Apple Pay y Vigo Money. Tarjetas prepagas, incluida la tarjeta Visa prepaga de Western Union.

En contraste, quienes realicen envíos en efectivo sí deberán cubrir un cargo adicional equivalente al 1% del monto enviado. Por ejemplo, si se envían US$500, se pagarán US$5 extra; si son US$1,000, el impuesto será de US$10.

Este monto corresponde únicamente al nuevo impuesto establecido por la One Big Beautiful Bill. Es importante considerar que cada empresa puede aplicar comisiones adicionales, dependiendo del servicio elegido.

Algo que tranquiliza a muchas familias es que este nuevo impuesto no afecta al destinatario en México. El cargo se cubre únicamente por quien envía el dinero en Estados Unidos, y el monto que recibe la familia se mantiene intacto.

Formas más comunes de enviar dinero de EE.UU. a México

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los métodos más utilizados y seguros para enviar remesas son:

Envíos bancarios directos a México a través de bancos, uniones de crédito o cuentas de ahorro. Suelen tener comisiones bajas y el dinero puede estar disponible en un día hábil.

a México a través de bancos, uniones de crédito o cuentas de ahorro. Suelen tener comisiones bajas y el dinero puede estar disponible en un día hábil. Transferencias de dinero en efectivo , realizadas por empresas con agentes en México. Requieren el pago de comisión y el retiro se hace en puntos específicos. Entre las más conocidas están Western Union, MoneyGram y Vigo.

, realizadas por empresas con agentes en México. Requieren el pago de comisión y el retiro se hace en puntos específicos. Entre las más conocidas están Western Union, MoneyGram y Vigo. Transferencias entre bancos estadounidenses y mexicanos, como las que ofrecen Citibank, Wells Fargo o Bank of America. Para este método, el remitente necesita una cuenta bancaria.

estadounidenses y mexicanos, como las que ofrecen Citibank, Wells Fargo o Bank of America. Para este método, el remitente necesita una cuenta bancaria. Transferencias por internet , mediante plataformas digitales y pagos en línea, que tienen convenios para la entrega del dinero en México.

, mediante plataformas digitales y pagos en línea, que tienen convenios para la entrega del dinero en México. Money Order u órdenes de pago internacional, enviadas por correo. Es un método más lento, pero aún disponible.

Consejos prácticos antes de enviar una remesa

La Condusef recomienda analizar bien cada opción antes de hacer el envío. Algunos puntos clave a considerar son:

Comparar las comisiones y cargos extra de cada institución.

de cada institución. Revisar el tiempo de entrega del dinero.

del dinero. Hablar con los familiares en México para elegir juntos el método más conveniente.

Avisar con claridad el monto enviado y el tiempo estimado de recepción .

. Identificar con anticipación los puntos de pago cercanos al destinatario.

Elegir el método adecuado no solo ayuda a evitar el nuevo impuesto, también garantiza que el apoyo llegue de forma rápida, segura y sin sorpresas.

