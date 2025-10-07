Durante más de dos décadas, don Pedro ha dedicado su vida a la cosecha de perejil en el sur de California. Llegó desde México hace 26 años, buscando lo mismo que miles de trabajadores agrícolas: estabilidad, trabajo y la esperanza de un futuro mejor. Pero, según dice, las redadas de ICE (Servicio de Inmigración) cambiaron la manera en que muchos viven y trabajan en los campos.

“Poquito [el trabajo], por la situación que se vino. La gente está insegura. Incluso aquí cuando empezaron las redadas en Los Ángeles, eso luego se reflejó aquí”, comenta con resignación, mientras acomoda las cajas de verduras que ha recolectado toda la mañana.

Las operaciones de ICE provocaron miedo e inseguridad entre los trabajadores agrícolas que temen ser detenidos. | Crédito: YouTube / Telemundo

Aunque reconoce que muchos dejaron de ir al campo cuando la Administración Trump intensificó las redadas de ICE, don Pedro asegura que no tiene miedo. “Si no nos vamos, nos van a llevar. No hay de qué temer, no hay que temerle a nada, ni al trabajo, solo al todopoderoso”, dice con serenidad.

Su vida ha estado marcada por el esfuerzo. “No es fácil. Muy laborioso”, admite. Sin embargo, se muestra orgulloso de seguir trabajando donde otros decidieron no volver.

A pesar de la presencia constante de ICE, don Pedro asegura que seguirá trabajando sin temor y con fe. | Crédito: YouTube / Telemundo

“Miedo, ¿a quién? Yo soy de acá. Vivir aquí, vivir en México, vivir en Canadá, vivir en Japón es lo mismo. Mi tierra es tierra de Dios”, afirma con una sonrisa cansada, pero firme.

Mientras el sol cae sobre los campos de perejil, don Pedro continúa su jornada, convencido de que el trabajo, la fe y la constancia son su mejor refugio ante cualquier redada, frontera o amenaza.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!