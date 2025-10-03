El Powerball no solo alegra a las personas que ganan en sus sorteos, sino también a los dueños de tiendas que acaban vendiendo los boletos ganadores de grandes premios. Precisamente, en esta nota te voy a hablar sobre un establecimiento de Texas que recibió una gran cantidad de dinero a raíz de haber vendido un ticket ganador del premio mayor del juego.

Primero que nada te recalco que el local en cuestión se llama Big’s 103, que se ubica en 11905 E. U.S. Highway 290, Fredericksburg (Texas). Dicho establecimiento le vendió un boleto de la mencionada lotería a una persona para participar en el sorteo del 6 de septiembre, sin imaginar que ese participante acabaría acertando los cinco números (11, 23, 44, 61 y 62) y el Powerball (17).

El momento en que una persona compra boletos de Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Debido a la gran suerte que tuvo, esa persona se convirtió en una de las ganadoras (la otra es de Missouri) del premio mayor, que en aquel entonces era un estimado de $1.79 mil millones (con la opción en efectivo de $820.6 millones). Sí, una verdadera locura.

El punto aquí es que, como Big’s 103 vendió el boleto del Powerball ganador del premio mayor, acabó recibiendo un cheque de $250 mil, el mismo que fue entregado el 1 de octubre. El pago se pudo hacer a través del programa de bonos para vendedores de la Lotería de Texas.

El local Big’s 103 recibió un cheque de $250 mil por vender un boleto del Powerball ganador del premio mayor. (Foto: KENS 5: Your San Antonio News Source / YouTube)

“Detrás de cada boleto ganador hay una red de vendedores dedicados que ayudan a hacer posibles estos momentos históricos”, señaló Courtney Arbour, directora ejecutiva del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), que ahora supervisa la Lotería de Texas, en un comunicado oficial.

“Es un momento de orgullo”

“Nos emociona ver a Big’s 103 en Fredericksburg compartir la emoción de este premio mayor de Powerball. Es un momento de orgullo para su equipo y para la misión de la Lotería de Texas de apoyar la educación y a los veteranos en todo nuestro estado”, agregó.

Cabe mencionar que en el mismo comunicado se resaltó que el premio mayor en cuestión “fue el premio más grande en el que participó un jugador de la Lotería de Texas y el segundo más grande en la historia de Powerball y de la lotería estadounidense. El jugador de Texas eligió la opción de valor en efectivo al momento de la compra y recibirá $410,324,470.28 antes de impuestos. El ganador de la Lotería de Texas aún no ha reclamado su premio. El titular del boleto tiene 180 días a partir de la fecha del sorteo para hacerlo”.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!