La gripe está golpeando con fuerza a Estados Unidos como no se veía en décadas y los números empiezan a encender todas las alertas. Las visitas médicas por síntomas gripales, fiebre, dolor de garganta, cansancio extremo y fuertes dolores corporales, han alcanzado su nivel más alto en casi 30 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En lo que va de la temporada, al menos 5,000 personas han muerto, entre ellas nueve niños, y los especialistas advierten que el pico aún no ha llegado. Lejos de estabilizarse, la circulación del virus sigue en aumento y las próximas semanas podrían ser aún más complicadas para hospitales y servicios de emergencia en todo el país.

De acuerdo con el informe más reciente del CDC, correspondiente a la semana que terminó el 27 de diciembre, casi 1 de cada 10 consultas ambulatorias en todo el país, el 8.2%, estuvo relacionada con síntomas similares a los de la gripe. Es el porcentaje más alto desde que la agencia comenzó a registrar este tipo de datos en 1997. En total, la gripe ya ha provocado más de 11 millones de contagios y alrededor de 120,000 hospitalizaciones en la actual temporada.

Estados con más casos de gripe en EE.UU.

La situación es especialmente preocupante porque 45 estados reportan niveles altos o muy altos de actividad gripal. Solo Montana, Dakota del Sur, Vermont y Virginia Occidental se mantienen con una propagación baja o moderada, mientras que en Nevada los datos fueron considerados insuficientes para una evaluación clara. Además, las cifras aún no reflejan del todo el impacto de los viajes y reuniones de fin de año, lo que podría traducirse en un nuevo repunte.

El mapa de contagios muestra que gran parte de EE.UU. concentra los niveles más altos de casos de gripe, con 45 estados en alerta sanitaria. | Crédito: CDC

“Todavía es demasiado pronto para saber cuál será el impacto real de la temporada de fiestas en la actividad de la gripe”, explicó Krista Kniss, epidemióloga de la división de influenza del CDC a NBC News. “No estamos ni cerca de haber terminado”, advirtió, dejando claro que el peor escenario podría estar por venir.

En hospitales y salas de emergencia, la presión ya se siente. El doctor Nick Cozzi, director de servicios médicos de emergencia del Rush University Medical Center en Chicago, aseguró al citado medio que su equipo está “increíblemente ocupado”. Según relató, llegan pacientes con tos, secreción nasal, dificultad para respirar, diarrea y dolores corporales intensos, a lo que se suma un problema adicional: muchos también están infectados con otros virus como Covid o RSV.

“El número de pacientes con problemas respiratorios es significativo”, explicó Cozzi. “Estamos hospitalizando a más personas de lo habitual. Sus niveles de oxígeno son más bajos de lo normal, lo que puede volverse potencialmente mortal si no reciben oxígeno suplementario”, agregó.

Autoridades sanitarias de EE.UU. advierten que los contagios podrían seguir creciendo en las próximas semanas. | Crédito: Freepik

La tendencia se repite en otros centros médicos. En el hospital Johns Hopkins, en Baltimore, las hospitalizaciones por gripe se duplicaron en las últimas dos semanas en comparación con el período anterior, según la doctora Emily Boss, directora de otorrinolaringología pediátrica del Johns Hopkins Children’s Center. “Este aumento se está dando aproximadamente un mes antes que el año pasado”, señaló. “Aún no sabemos cómo será el pico en comparación con otras temporadas”.

Los médicos coinciden en un mensaje claro: la gripe sí es un problema serio, incluso para personas sanas. Y, en EE.UU., este invierno lo está demostrando con cifras históricas.

