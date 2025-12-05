Si este invierno quieres mantenerte un paso adelante frente al clima, AccuWeather puede convertirse en tu mejor aliado. Con una tormenta en Estados Unidos que, según los reportes, podría traer frío extremo, nieve y lluvia este fin de semana la plataforma se vuelve esencial para entender qué está pasando y cómo prepararte.

Los meteorólogos ya anticipan que el aire frío que antecede al sistema podría transformar gran parte de la precipitación en nieve. Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, advierte que las carreteras podrían volverse resbaladizas. Incluso se espera que Nueva York registre breves nevadas, más persistentes en zonas del sur de la ciudad.

Las alertas de AccuWeather ayudan a anticipar los cambios bruscos del invierno 2025-2026 y sus tormentas en EE.UU. | Crédito: AccuWeather

En medio de este panorama, AccuWeather se posiciona como una herramienta clave para seguir en tiempo real el avance de tormentas, nevadas y cambios bruscos en el clima invernal estadounidense. Su interfaz, mapas interactivos y alertas personalizadas permiten tomar decisiones informadas antes de salir a la carretera o planificar la jornada.

Cómo aprovechar al máximo AccuWeather este invierno

Verifica la hora del pronóstico: asegúrate de que la información que consultas sea la más reciente.

asegúrate de que la información que consultas sea la más reciente. Revisa el radar en tiempo real: así sabrás exactamente qué está cayendo y en qué zona, ya sea lluvia, nieve o hielo.

así sabrás exactamente qué está cayendo y en qué zona, ya sea lluvia, nieve o hielo. Activa las alertas locales: AccuWeather puede avisarte sobre nieve, viento intenso o hielo, algo útil especialmente si vas manejando.

AccuWeather puede avisarte sobre nieve, viento intenso o hielo, algo útil especialmente si vas manejando. Consulta fuentes oficiales adicionales: complementa la información con alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), autoridades locales o reportes de carreteras estatales.

complementa la información con alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), autoridades locales o reportes de carreteras estatales. No te fijes solo en la temperatura: en condiciones invernales importan también la humedad del suelo, el tipo de precipitación y el punto de congelación.

Según AccuWeather, el invierno 2025-2026 traerá condiciones severas por las próximas tormentas en EE.UU. | Crédito: Kerem Yucel / AFP

Con estas recomendaciones podrás estar mejor preparado ante cualquier evento invernal. Desde el valle de Tennessee hasta el Atlántico, la tormenta podría generar complicaciones, pero con AccuWeather tendrás información clara y oportuna para mantenerte seguro y tomar decisiones acertadas.

