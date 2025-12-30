Los dueños de tercera generación de Totonno’s, una histórica pizzería de Brooklyn con más de un siglo de historia, aseguraron que están listos para poner el negocio en venta. La decisión se debe a que ya no hay familiares jóvenes que puedan hacerse cargo de la empresa familiar. El local, ubicado en el barrio de Coney Island, es una de las pizzerías familiares más antiguas de Estados Unidos y llama la atención de turistas de “todo el mundo”, además de figuras conocidas como Michael Bloomberg, Cyndi Lauper y Rob Reiner, según contó Antoinette Balzano, copropietaria del establecimiento.

Sin embargo, el futuro del negocio depende de un nuevo dueño. Balzano y su hermana, Louise “Cookie” Ciminieri, explicaron que no tienen herederos que continúen con la tradición.

“A nuestra edad y con nuestra salud, no podemos hacer esto solas”, dijo al New York Post Balzano, de 74 años, quien además de llevar la contabilidad es una maestra jubilada.

La falta de herederos y las limitaciones de salud los llevaron a tomar esta difícil decisión. (Foto referencial: Freepik)

La decisión de vender se tomó durante el verano, explicó Ciminieri, de 81 años. “Soy vieja, muy vieja. ¿Cuánto más se puede hacer?”, expresó la comerciante, cuyo hermano Frank Balzano, de 85 años, también es copropietario del local.

La historia de Totonno’s se remonta al abuelo de los actuales dueños, Anthony “Totonno” Pero, quien emigró desde Nápoles a comienzos del siglo XX y trabajó en Lombardi’s, considerada la primera pizzería con licencia en Estados Unidos.

“Él trajo la pizza a Estados Unidos: sin él, no habría pizza”, afirmó Balzano, al explicar que fue idea de su abuelo empezar a vender pizza en ese local, que originalmente era una tienda de comestibles.

El local, ubicado en Coney Island, es un ícono de la historia de la pizza en Nueva York y recibe a visitantes de todo el mundo. (Foto: @icoleman / Instagram)

Sin embargo, abrió su propia pizzería en Neptune Avenue en 1924. Años más tarde, el hijo de Ciminieri, Lawrence, estaba destinado a dirigir el negocio, pero en 2018 enfermó gravemente y terminó en silla de ruedas.

Desde entonces, con menos personal y mayores responsabilidades familiares, Totonno’s pasó a funcionar solo con pedidos para llevar y entregas. Además, se vieron obligados a trabajar únicamente los fines de semana.

A pesar de lo difícil de la situación, Balzano aseguró que cerrar nunca fue una opción. “Nunca pensamos en cerrar [el local]. Creo que este va a ser el año: tiene que serlo, ya sea con una venta o una sociedad, algo tiene que hacerse”, dijo entre lágrimas.

Ahora, sus propietarios esperan encontrar a alguien que respete el legado y la tradición del lugar. (Foto: @katieeeats_ / Instagram)

“Totonno’s siempre fue mi hijo, era mi bebé. Es muy difícil soltarlo”, agregó.

La copropietaria contó que ya recibió más de 200 consultas de posibles inversores y remarcó que lo más importante es que quien tome el control entienda “la sangre, el sudor y las lágrimas” que dieron vida al negocio: “Nuestra vida fueron esas nueve mesas de ese local”.

Cuáles son las mejores pizzerías de Nueva York

Según The New York Times, estas son algunas de las pizzerías más destacadas de los cinco condados de Nueva York:

L’Industrie (Brooklyn / West Village): Famosa por combinar técnicas tradicionales con ingredientes de alta calidad y una masa fermentada que ha revolucionado el “slice” neoyorquino.

Joe’s Pizza (Greenwich Village): La referencia clásica por excelencia. Se mantiene en la lista por ser el ejemplo perfecto del “slice” de calle sin pretensiones.

Chrissy’s Pizza (Manhattan): Una de las adiciones más recientes y virales; comenzó como un negocio “pop-up” y ha ganado fama por su masa crujiente y equilibrada.

Lucia Pizza of Avenue X (Brooklyn): Destacada por su excelente versión de la pizza de vodka y su atmósfera de barrio auténtica.

L&B Spumoni Gardens (Brooklyn): Una institución histórica conocida por sus porciones cuadradas sicilianas, donde el queso va debajo de la salsa.

Juliana’s (Brooklyn): Situada bajo el puente de Brooklyn, es alabada por su cocción en horno de carbón, manteniendo la tradición de la familia Grimaldi.

Mama’s TOO! (Upper West Side): Famosa por sus pizzas cuadradas con bordes de queso caramelizado y sabores intensos.

Scarr’s Pizza (Lower East Side): Destaca por moler su propia harina en el local, ofreciendo una masa más nutritiva y ligera.

Louie & Ernie’s (Bronx): Un clásico del Bronx especialmente celebrado por su pizza de salchicha blanca.

Denino’s Pizzeria & Tavern (Staten Island): Reconocida por su masa delgada y crujiente en un ambiente de taberna tradicional desde 1937.

