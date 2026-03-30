La inteligencia artificial (IA) está avanzando rápidamente y ya comienza a impactar directamente en el mundo laboral. Un nuevo informe elaborado por investigadores de la Universidad de Tufts analiza qué empleos podrían verse más afectados en los próximos años. El estudio, llamado American AI Jobs Risk Index, utiliza datos actuales del mercado laboral para identificar cuáles trabajos tienen mayor probabilidad de ser reemplazados por la tecnología. Según sus conclusiones, más de 9 millones de empleos en Estados Unidos podrían estar en riesgo en un periodo de dos a cinco años.

Además del impacto en el empleo, el informe advierte sobre posibles consecuencias económicas importantes.

Se estima que entre 200.000 millones y 1.500 millones de dólares en ingresos familiares podrían verse afectados por la automatización impulsada por la inteligencia artificial.

Para llegar a estos resultados, los investigadores analizaron cerca de 800 ocupaciones y les asignaron un nivel de exposición. Entre los trabajos más vulnerables se encuentran aquellos relacionados con tareas digitales, análisis de datos y procesamiento de información, áreas donde la IA está avanzando con mayor rapidez.

Los trabajos relacionados con tecnología, datos y análisis figuran entre los más expuestos. (Foto referencial: Freepik)

“Ya sabemos que la IA no se limita a automatizar tareas rutinarias: está avanzando, apuntando al trabajo cognitivo y analítico que define las carreras altamente calificadas y con altos salarios”, dijo Bhaskar Chakravorti, decano de negocios globales de la Universidad de Tufts, en un comunicado.

“Los empleos del futuro estarán asegurados por aquellos con una combinación de experiencia en la materia, habilidades de pensamiento crítico para el juicio humano y conocimiento de la IA y cómo usarla”, agregó.

En contraste, los empleos con menor riesgo suelen ser aquellos que requieren trabajo físico o condiciones variables, donde la automatización resulta más compleja. Curiosamente, muchos de estos trabajos suelen ser menos valorados económicamente, aunque hoy parecen más protegidos frente al avance tecnológico.

“El trabajo físico, manual y de condiciones variables (techadores, camilleros, lavaplatos) enfrentan menos del uno por ciento de desplazamiento”, se lee en el informe. “Las ocupaciones que la IA no puede abordar son en gran medida aquellas que la economía siempre ha infravalorado”.

Empleos manuales y físicos presentan menor riesgo de automatización.(Foto referencial: Freepik)

Otro punto relevante del estudio es que el impacto no será igual en todas las regiones. Las grandes ciudades y zonas con alta concentración de profesionales calificados podrían enfrentar mayores cambios, lo que también tendría consecuencias políticas y económicas en el futuro.

“Nuestro índice deja claro que la cuestión ya no es si la IA desplazará a un número significativo de trabajadores, sino en qué estados y ciudades, con qué rapidez y si estamos preparados tomando medidas preventivas”, afirmó Chakravorti.

“La geografía de esta perturbación tiene consecuencias políticas reales: los estados y áreas metropolitanas con mayor riesgo ya son los más activos en la búsqueda de una regulación de la IA, y el gobierno federal les está diciendo que se retiren”. “Esa colisión definirá el panorama económico y político de la próxima década”, añadió.

Empleos más expuestos a la IA

Diseñadores de interfaces web y digitales

Desarrolladores web

Arquitectos de bases de datos

Programadores informáticos

Científicos de datos

Especialistas en riesgos financieros

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de seguridad de la información

Administradores de bases de datos

Especialistas en registros médicos

Empleos menos expuestos a la IA

Instaladores de pernos de anclaje en minería

Operadores de máquinas excavadoras, de carga y de dragalinas (minería a cielo abierto)

Camilleros / Auxiliares de enfermería

Preparadores y operadores de máquinas de revestimiento, pintura y pulverización

Laminadores y fabricantes de fibra de vidrio

Asistentes quirúrgicos

Operadores de máquinas de carga y movimiento (minería subterránea)

Moldeadores y formadores (excepto metal y plástico)

Terapeutas de masaje / Masajistas

Matarifes y empacadores de carne

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!