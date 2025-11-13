Un caso más pone en el ojo de la tormenta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Recientemente, un inmigrante latino fue detenido violentamente por los agentes federales de inmigración en Northfield, Minnesota, sin tener en consideración que su hijo estaba presenciando el hecho.

En una información compartida por CBS News, el protagonista de este arresto no ha sido identificado, pero se trata de un ciudadano mexicano de 41 años. Los testigos aún desconocen la razón de la intervención, ya que los agentes no mostraron una orden.

En el video que grabó el adolescente, se aprecia que distintos uniformados enmascarados se acercan al vehículo para efectuar la detención. Ante la negativa de este hombre de descender del coche, uno de los agentes rompe la ventana y usa su fuerza para cumplir su cometido.

El momento en que uno de los agentes rompe la ventana para efectuar el arresto. (Crédito: WCCO - CBS Minnesota / YouTube)

Cuando estos efectivos de ICE sujetan al padre hispano y lo tiran contra el suelo, se escucha las súplicas del menor edad con el propósito de que no le realicen daño alguno. Esto demuestra que el joven quedó en “shock” por lo que estaba observando.

Actualmente, el originario de México está recluido en la cárcel del condado de Kandiyohi, a más de dos horas de Northfield. Según lo indicado por ICE, el hombre permanecerá “bajo custodia” hasta que sea deportado de los Estados Unidos .

Distintos agentes de ICE colocaron al ciudadano mexicano contra el pavimento para colocarle las esposas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Una situación confusa

La situación ha ocasionado dos versiones del hecho. El círculo cercano del inmigrante de 41 años aseguró que se trata de un hombre de bien y, desde que llegó al país, está enfocado en sacar adelante a su familia. Consideran que su detención es totalmente injusta.

Por su parte, un portavoz de ICE declaró al medio citado que extranjero cuenta que con una orden de arresto activo; sin embargo, no especificó cuál fue el delito que cometió. Es más, añadió que tuvo un accionar peligroso contra los agentes y un intento de huida.

Ante el hecho, los miembros de la comunidad local de Northfield están realizando esfuerzos para brindar apoyo a la familia de este hombres, pues son conscientes del duro proceso legal que deberán afrontar ante la inminente deportación de este ciudadano inmigrante.