WASHINGTON.- El presidente Donald Trump fue humillado públicamente por la inflación en las elecciones de mitad de mandato, ya que el alza de los precios provocó una contundente serie de derrotas para los republicanos en contiendas por la Cámara de Representantes, el Senado y gobernaciones.

La mayoría de los votantes afirmó que las propias políticas de Trump habían asfixiado el crecimiento y elevado aún más los costos, según The AP Voter Poll, una encuesta realizada entre aproximadamente 100.000 personas que votaron en las elecciones de mitad de mandato. El mensaje del presidente de que la culpa recaía en su predecesor, el demócrata Joe Biden, no caló. Los estadounidenses vieron que los precios empezaron a subir con la caótica oleada de aranceles de Trump el año pasado, y los costos de la energía se dispararon tras el inicio de la guerra con Irán en febrero.

Aproximadamente dos tercios de los votantes dijeron que las propias políticas de Trump habían alimentado la inflación. En contraste, solo cerca de la mitad de los votantes en la elección de mitad de mandato de 2022 dijo esto sobre las políticas de Biden, según AP VoteCast.

Los votantes en estados desde California hasta Mississippi coincidieron ampliamente en que los impuestos de Trump a las importaciones extranjeras han hecho más daño que bien.

Los resultados electorales coincidieron con lo que los votantes venían diciendo a los encuestadores desde hacía meses, pero Trump hizo campaña con una sordera evidente.

“He hecho un gran trabajo”, dijo el presidente en uno de sus últimos mítines de mitad de mandato en Iowa. “Los precios están bajando muchísimo”.

Los votantes se arrepienten de haber elegido a Trump

Las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato del martes indicaron que la mayoría de los votantes no cree que ni la economía ni Trump funcionen bien para ellos.

Los precios al consumidor han subido un 3,7% en los últimos 12 meses, en comparación con una tasa de inflación del 3% cuando Trump comenzó su segundo mandato. El presidente declaró a los periodistas el miércoles que la guerra con Irán “hizo subir un poco la gasolina a corto plazo”, pero consideró que la decisión de combatir a Irán valió la pena por su impulso hacia armas nucleares. “Si tuviera que hacerlo otra vez, tendría que hacerlo otra vez”, afirmó.

No hay garantía de que una Cámara de Representantes y un Senado con mayoría demócrata puedan arreglar una economía acosada por una inflación incómodamente alta. Trump y el Congreso probablemente tendrían que trabajar de manera bipartidista, o simplemente mantener la economía lo suficientemente estable como para permitir que la Reserva Federal reduzca la inflación mediante el ajuste de las tasas de interés.

Pero los votantes sí prefirieron a los demócratas frente al statu quo de un presidente que podía gobernar con poca o ninguna resistencia en el Congreso por parte de los republicanos.

Aproximadamente 9 de cada 10 votantes dijeron que el costo de vida fue un factor “crucial” o “importante” en su voto para el Congreso. Y cerca de 6 de cada 10 de este grupo respaldó a candidatos demócratas en sus contiendas locales por la Cámara de Representantes.

La economía sigue creciendo, pero la IA provoca más miedo que esperanza

La economía subyacente es más fuerte de lo que muchos estadounidenses creen, ya que el índice bursátil S&P 500 ha aumentado más de un 10% en lo que va del año y la tasa de desempleo se mantiene en un saludable 4,2%. Los inversionistas recibieron como algo positivo la noticia de las victorias demócratas, y las acciones observaron un alza el miércoles.

Aun así, el principal motor del crecimiento ha sido el despliegue de la inteligencia artificial, un auge que Trump ha avivado activamente al negarse a plasmar en normas una supervisión federal más agresiva.

Los votantes no comparten el optimismo del mandatario sobre la IA, a la que él ha rebautizado como “superinteligencia” en documentos federales.

En lugar de aceptar los argumentos de que la IA aumentaría la productividad y aceleraría el crecimiento, cerca de 6 de cada 10 votantes dijeron que esa tecnología hará más para perjudicar a la sociedad.

La tecnología podría desplazar a trabajadores a medida que se automaticen empleos, o podría ser una burbuja financiera que, si estalla, podría causar estragos en los ahorros para la jubilación. Pese a la ansiedad, solo alrededor de una cuarta parte de los votantes dijo que la IA fue un factor “crucial”.

La riqueza no llega a la clase media

Multimillonarios tecnológicos como Mark Zuckerberg, de Meta, Jensen Huang, de Nvidia, y Elon Musk se han convertido en invitados frecuentes de Trump, asistiendo a cenas de Estado o viajando al extranjero en avión con el presidente. Pero la creciente concentración de la riqueza ha resultado inquietante para los votantes.

A nivel nacional, cerca de 7 de cada 10 votantes dijeron que la economía favorece a las personas ricas, mientras que solo alrededor de 3 de cada 10 dijeron que es justa para los estadounidenses comunes. La brecha de riqueza se ha vuelto tan extrema que incluso una mayoría de votantes con un ingreso familiar en 2025 de 300.000 dólares o más en el estado de California, con fuerte presencia tecnológica, sintió que la economía estaba inclinada hacia los ricos.

Aun así, una ligera mayoría de votantes en todo el país tuvo una impresión “algo” o “muy” favorable del capitalismo, en comparación con cerca de un tercio que favorece “firmemente” o “algo” el socialismo.

Pero la elección indica que los votantes creen que el gobierno debería usar su peso para ayudar a reducir el costo de la atención médica. Cerca de 6 de cada 10 dijeron que querían que el gobierno desempeñara un “mayor papel” para abordar los gastos médicos. La mayoría de los votantes afirmó que las políticas de Trump han empeorado los costos de la atención médica.

Trump, en una trampa con los votantes

La manera en que los votantes se sentían respecto a la economía en general dependía, por lo común, del tamaño de sus cheques de pago. Mientras Trump hizo campaña con estadísticas que indicaban unos índices de pobreza en mínimos récord, los trabajadores pobres percibieron sus propias finanzas en deterioro.

Entre quienes ganan menos de 50.000 dólares al año, cerca de 6 de cada 10 dijeron que ahora estaban peor que hace dos años, antes de que Trump se convirtiera en presidente.

Las personas con ingresos más altos se sentían mejor respecto a la economía, pero eso creó un problema distinto para Trump. Los votantes de mayores ingresos estaban más preocupados por el estado de la democracia estadounidense, y los votantes centrados en la democracia se inclinaron abrumadoramente por los demócratas. Sin aprobación del Congreso, Trump despidió a miles de trabajadores federales, modificó el gasto federal e impuso cientos de miles de millones de dólares en nuevos aranceles que la Corte Suprema dictaminó a principios de este año que eran ilegales.

Aproximadamente 4 de cada 10 hogares con ingresos familiares en 2025 por encima de 200.000 dólares dijeron que la democracia era su principal tema, dejando ese asunto prácticamente empatado con la economía. En cambio, los votantes en la mayoría de las categorías de menores ingresos, priorizaron claramente la economía.

En general, una ligera mayoría de votantes dijo que la corrupción gubernamental fue un factor crucial para su voto, mientras que cerca de la mitad dijo lo mismo sobre los precios altos. Los votantes de mayores ingresos fueron mucho menos propensos que los de menores ingresos a ver los precios altos como un factor clave.

Lo que la mayoría de los votantes sacó en limpio de los últimos 22 meses de la presidencia de Trump fue que él negoció acuerdos, tomó participaciones del gobierno en empresas privadas y actuó de maneras que lo colocaron en el centro de la economía en lugar de a los trabajadores de Estados Unidos.

La mayoría de los votantes —cerca de 6 de cada 10— dijo que las prioridades de Trump estaban mal encaminadas.

Cuando se preguntó a los votantes si Trump luchó por personas como ellos, la mayoría dijo que no.