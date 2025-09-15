La influencer fitness Daisy Keech Yerger, de 26 años y cofundadora de la famosa casa de creadores de TikTok Hype House, enfrentó una fuerte ola de críticas después de expresar públicamente su dolor por el asesinato de Charlie Kirk la semana pasada.

Yerger compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene 5.1 millones de seguidores, varios mensajes en honor a Kirk, incluido un video en el que la hija pequeña de él corre a abrazarlo.

En una de las publicaciones escribió: “Sin palabras. Es tan injusto que un hombre tan increíble haya sido arrebatado de esta forma. Me rompe el corazón. Gracias, Charlie, por todo lo que has hecho por la juventud de nuestro país. Mucho amor y simpatía para su familia. Por favor, recen por ellos”.

Muchos de sus seguidores reaccionaron con dureza, acusándola de no hablar antes sobre otras tragedias como el caso George Floyd o la guerra en Gaza. (Foto: @daisykeech / Instagram)

Sin embargo, la respuesta de su audiencia no fue la esperada. Muchos de sus seguidores dejaron comentarios duros en el mismo post, lamentando la muerte del padre de dos hijos pero criticando a la influencer. Uno de ellos comentó: “Me perdiste con esa tontería, muy fuera de la realidad”.

Otros la acusaron de mostrar “empatía selectiva”, recordando que nunca se había pronunciado sobre otras tragedias o temas importantes como el asesinato de George Floyd o la guerra entre Israel y Hamas.

Un usuario escribió: “Nunca hablaste de Gaza, ICE, ni de injusticias hacia personas de color, así que no me importa lo que digas, ese hombre lleno de odio nos está mirando desde abajo”.

Otro agregó: “Chica, por favor, no vengas ahora con lo de Jesús. Nunca hablaste de Dios y ahora quieres mencionarlo. Adiós”.

Ante las críticas, Yerger respondió que “si te alegras de la muerte de un padre y esposo, rezo por tu alma” y animó a sus detractores a “encontrar al Señor”. (Foto: @daisykeech / Instagram)

Ante la lluvia de críticas, Yerger respondió reafirmando su posición y calificando a los detractores de “enfermos”. En su mensaje escribió: “Nunca hablo de política por toda la división que crea, pero toda esta maldad me enferma. Si te alegras de la muerte de un padre y esposo, rezo por tu alma. No dejes que estos demonios te hagan olvidar lo que realmente importa. Les animo a encontrar al Señor, Él los salvará. Él los ama a todos”.

“Si no están de acuerdo o se sorprenden de mis creencias, está bien. No tiene que haber odio, solo dejen de seguirme. Los animo a aportar cosas buenas al mundo”, añadió.

Cabe recordar que Yerger se hizo famosa en 2019 tras ayudar a fundar Hype House junto a jóvenes estrellas como Charli D’Amelio y la cantante nominada a los People’s Choice Awards Addison Rae.

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU) en Orem, Utah, Estados Unidos. (Foto: AFP)

Mientras tanto, varias personas que celebraron la muerte de Kirk, entre ellas un oficial escolar de Nueva York y un juez de Ohio vinculado a la fundación del mariscal de campo de la NFL Joe Burrow, fueron apartadas de sus cargos.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

