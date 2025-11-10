}¿Sabías que una conducta al volante en Carolina del Norte podría llevarte directo a la cárcel y a pagar hasta US$1,000 en multas? El estado aplicará, desde diiembre de 2026, una norma que tránsito que puede provocar duras consecuencias legales para quienes no respeten la prioridad de paso de ciertos peatones.

El estado de Carolina del Norte ha decidido endurecer las sanciones para los conductores que no respeten la prioridad de paso de peatones con discapacidad visual, tras analizar el aumento de accidentes en cruces peatonales. El Congreso estatal, con el respaldo de diversas organizaciones y el impulso del gobernador Roy Cooper, busca reducir en al menos un 40% los accidentes de este tipo al cierre de 2025.​

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY DE CAROLINA DEL NORTE Y CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La nueva Ley HB 275 de Carolina del Norte convierte en delito menor la infracción antes considerada sólo administrativa: no ceder el paso a peatones ciegos o con discapacidad visual . A partir del 1 de diciembre de 2026, cualquier conductor deberá detenerse completamente ante una persona que extienda un bastón blanco (o blanco con punta roja) o esté acompañada de un perro guía, tanto en cruces señalizados como no señalizados. Las autoridades explican que “la presencia de un bastón o perro guía es señal inequívoca de prioridad absoluta; los conductores deben permanecer estacionados hasta que el peatón cruce por completo”. Este cambio responde al reconocimiento de que la antigua normativa resultaba insuficiente para evitar accidentes graves.​

¿CÓMO IDENTIFICAR A UN PEATÓN CON PRIORIDAD: BASTÓN BLANCO Y PERRO GUÍA?

Carolina del Norte establece la prioridad absoluta en los cruces peatonales (sean con señalización o no) para:

Personas que porten un bastón blanco o blanco con punta roja.

Personas que caminen acompañadas por un perro guía.

El conductor debe detener su vehículo por completo y no avanzar hasta que el peatón haya terminado de cruzar, sin importar si hay semáforo, señal o policía presente. Según la normativa, “el automovilista que observe estos elementos debe frenar y esperar estacionado en cualquier cruce público, intersección o vía”. Ignorar esta regla convierte la acción en delito menor, con severas multas.​

MULTAS, CÁRCEL Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAPOR INGRINGIR LA LEY HB 275 :

Multa económica desde US$500 hasta US$1,000.​

Pena de cárcel de hasta 60 días por la infracción.​

Suspensión de la licencia de conducir por acumulación de infracciones.

Registro en antecedentes por delito menor, considerado Clase 2 en el sistema judicial del estado.​

¿QUÉ OCURRE SI EL CONDUCTOR CAUSA LESIONES AL PEATÓN?

Si a raíz de la infracción el conductor causa lesiones a la persona con discapacidad visual, las sanciones se agravan de forma considerable. La ley contempla cargos adicionales como agravante por lesiones físicas, lo que puede llevar a penas mayores de cárcel y demandas civiles extensas. En estos casos, “la justicia puede imponer sentencias superiores por daños físicos y morales, sin posibilidad de condonación automática ni reducción de la pena por simple pago de la multa”.

