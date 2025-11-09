En tiempos recientes, un inmigrante podría ser arrestado por los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a pesar de que posean algún documento que les permite residir en Estados Unidos. En esta oportunidad, te contaré el caso de Donna Hughes-Brown, una extranjera de 58 años con Green Card que está bajo arresto desde hace cuatro meses.

Esta adulta mayor es originaria de Irlanda. En 1977, emigró al país norteamericano en busca de mejores oportunidades. Fue así que ha logró permanecer por más de cuatro décadas y formó una familia. Sin embargo, ahora, existe una gran posibilidad de que sea deportada.

¿Cómo inició su pesadilla para esta inmigrante? Según información de Newsweek, Donna fue detenida por los agentes de inmigración en el Aeropuerto de O’Hare, en Chicago. La razón se debe a un cheque sin fondos de $25 que data del 2015; sin embargo, este caso quedó resuelto.

Donna fue detenida en el aeropuerto de O'Hare por una falta que cometió en el 2015. (Crédito: FOX19 NOW | Cincinnati / YouTube)

Desde aquel momento, la adulta mayor ha permanecido bajo arresto en el centro de detención de Bonne County, en Kentucky. Este hecho ha ocasionado sorpresa en su familia, pues aseguran que Donna no fue notificada ni tuvo inconvenientes con las autoridades al renovar su tarjeta de residencia permanente .

Solicitan su liberación

Para Jim Brown, esposo de la protagonista de esta historia, se trata de un momento sumamente difícil. Él aseguró que su pareja no cuenta con algún historial criminal ni representa “un peligro para el país”; al contrario, precisó que se trata de una mujer que intentó brindar un soporte económico a su familia.

En las últimas semanas, se están registrando constantes detenciones de inmigrantes con Green Card. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Ante las duras condiciones que está atravesando Donna como reclusa, el hombre de avanzada edad ha precisado que se arrepiente totalmente de haber brindado su voto a Donald Trump, pues nunca imaginó que sus políticas migratorias actuales serían perjudiciales para muchas familias.

Por el momento, se han realizado campañas en redes sociales para recaudar fondos y solicitar la liberación de Donna Hughes-Brown. Es importante mencionarte que la inmigrante irlandesa tendrá una audiencia el próximo 18 de diciembre; en aquella fecha se conocerá si recuperará su libertad.