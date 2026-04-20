Vivir en California, específicamente en la ciudad de San Francisco, resulta ser un desafío debido al alto costo de vida y la crisis de vivienda; esto obliga a muchos inmigrantes en buscar alternativas radicales para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. En esta ocasión, te quiero contar el caso de Verónica Hernández, una ciudadana mexicana que reside en el país que tomó la decisión de convertir un vehículo en su nuevo hogar. Si quieres conocer más detalles sobre esta historia, te invito a leer esta nota; de esa manera, conocerás su rutina diaria, qué obstáculos enfrenta y el monto que logra guardar cada mes.
Verónica es una de las tantas mujeres extranjeras que llegan al país para encontrar mejores oportunidades; sin embargo, suelen toparse con una dura realidad que las obliga a tomar medidas para evitar cualquier gasto innecesario.
En una conversación con N+ Univisión, la joven explicó que en su país de origen cuenta con la estabilidad económica que le brinda posibilidad de vivir cómodamente, pero quiso salir de su zona de confort. “Es una elección para seguir ahorrando y poder viajar”, declaró.
En realidad, este espacio en su automóvil solo le permite descansar por las noches, ya que para otras acciones, tales como asearse o recrearse, debe buscar otros espacios.
Verónica señaló que recurre a los servicios públicos de San Francisco para lavarse el rostro, cepillarse sus dientes y realizar sus necesidades básicas; no se queda en un punto específico, ya que busca lugares estables cada semana.
Seguramente no se trata de un espacio cómodo, pero la joven mexicana es feliz, manifestando que dicha decisión tiene un propósito: cumplir su meta financiera. Dicha estrategia le permite ahorrar mensualmente entre $1,000 a $1,500, un monto que le costaría arrendar una vivienda en San Francisco.
“Aparte de que te quieren cobrar la renta, a veces también te piden un mes de depósito o a veces dos meses. Es muy decepcionante ver cuánto te piden y a veces ni te quieren entregar el depósito cuando te vas”, añadió Verónica.
Es importante mencionarte que la inmigrante también difunde su estilo de vida a través de las redes sociales; dicha práctica le ha permitido consolidar una comunidad de seguidores. Si bien algunos critican su decisión, Verónica hace caso omiso.
