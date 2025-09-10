Una venezolana que vive en Houston, Texas, quiso compartir en redes sociales una experiencia que casi le arruina sus vacaciones familiares. Lo que debía ser un viaje tranquilo a Orlando, Florida, para visitar Disney World, terminó convirtiéndose en un momento de tensión por un inesperado problema con su identificación.

La mujer explicó en TikTok que el incidente ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando se presentó en el aeropuerto para abordar su vuelo. Viajaba confiada porque llevaba consigo su licencia de conducir con el distintivo de Real ID, reconocible por la estrella dorada. “Me fui tranquila con mi licencia real ID, que tiene la estrella dorada”, contó en su video.

Sin embargo, en el control de seguridad de la TSA se llevó una sorpresa desagradable. “Casi no me dejan viajar”, relató, recordando que el agente que revisó su documento le aseguró que no era válido.

Aunque el documento estaba vigente, el oficial le advirtió que “no podía viajar con eso”, lo que la llenó de preocupación sobre su regreso. (Foto: @medmyytips / TikTok)

Según su testimonio, el oficial le dijo: “Tú sabes que no puedes viajar con esto, esto no es una Real ID”.

La migrante reaccionó rápidamente. “Claro que es una real ID”, respondió, destacando que su licencia estaba vigente hasta el 10 de septiembre, y que el vuelo fue el 15 de agosto, es decir, casi un mes antes de la fecha de vencimiento.

Aun así, el funcionario insistió y le preguntó si tenía otra forma de identificación. Ella contestó que tenía su permiso de trabajo, pero que no lo llevaba encima.

En Orlando y en vuelos posteriores, no tuvo ningún problema al presentar su licencia, lo que la llevó a pensar que fue un caso aislado. (Foto: AFP)

Tras esa explicación, el agente finalmente la dejó pasar, aunque con una advertencia que la llenó de dudas: “Bueno, para la próxima tienes que saber que con esto no puedes viajar”.

Ese comentario la dejó confundida y preocupada por su regreso. “Se podrán imaginar como estaba mi cabeza cuando ese hombre me dijo eso… ¿Y si no me dejan volar de Orlando a Houston? Me arruinó el momento, jamás me había pasado”, señaló.

En Orlando, sin embargo, todo fue distinto. “La muchacha me escaneó la licencia y todo perfecto, no pasó nada”, dijo. Más adelante, cuando viajó a Las Vegas con su novio, decidió prevenirse: además de las licencias con Real ID, llevaron también los permisos de trabajo. “Cuando estaba en el aeropuerto de Houston, pasamos por TSA y todo fue perfecto”, contó.

Tras la experiencia, aconsejó a otras personas llevar también su permiso de trabajo para evitar inconvenientes. (Foto: AFP)

Con el paso del tiempo, la venezolana llegó a la conclusión de que lo ocurrido en su primer vuelo se debió a un mal día del agente. “Ese señor tuvo un mal día, no sé… estaba obstinado”, señaló

No obstante, dejó un consejo a quienes puedan estar en una situación parecida: “Si vas a viajar en estos días, tienes una licencia bajo el TPS que vence el 10 de septiembre, yo te recomiendo que viajes con tu permiso de trabajo también”.

Qué es el Real ID y para qué sirve

El Real ID es un estándar de seguridad federal para licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales en EE. UU. Fue creado para mejorar la seguridad a nivel nacional después de los ataques del 11 de septiembre.

A partir de una fecha límite, necesitarás una identificación Real ID, un pasaporte u otro documento aceptado para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales seguras.

El Real ID no es obligatorio si no necesitas estas funciones. Tampoco reemplaza tu pasaporte para viajes internacionales. Es una opción para quienes requieren esa forma de identificación.

