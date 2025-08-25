El 12 de agosto se convirtió en un día que jamás olvidará. Desde el momento en que una familia hispana esperaba una cita con inmigración en Manhattan y fue detenida y separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), nada ha sido sencillo para una niña de 6 años llamada Dayra. Ella y su madre Martha Yolanda Lojano-Guallpa fueron trasladadas a un centro de detención en Texas mientras que su otro hijo, Manuel, de 19 años, fue enviado a otro centro en Nueva Jersey. Con el paso de los días, ambas fueron deportadas de Estados Unidos y llegaron hasta Gualaceo, en un área montañosa de Azuay, en Ecuador. Aquí los detalles de su historia y cómo afrontan esta nueva vida que empiezan desde cero.

Este caso acaparó la atención de los medios y ciudadanos en EE.UU. por tratarse de una detención infantil en el marco de las políticas migratorias del presidente Donald Trump cuyo gobierno viene realizando distintas redadas y operativos en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde los efectivos centran la búsqueda de indocumentados en viviendas, centros de trabajo o vía pública.

En medio de la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos donde se detiene a inmigrantes que residen en el país con documentación inválida o antecedentes penales, esta familia ecuatoriana residente en Queens fue separada por ICE dentro del edificio 26 de Federal Plaza en Manhattan, Nueva York.

Martha Yolanda Lojano-Guallpa fue deportada con su hija de 6 años, pero los otros aún permanecen en Estados Unidos. (Foto: @noticias / YouTube)

“Extraño a mis amiguitos”: niña deportada de EE.UU. a Ecuador con su mamá

A sus 6 años, Daynara se convirtió en la inmigrante más joven que es arrestada y devuelta a su país, según destacan desde Noticias Telemundo, medio que estuvo en las montañas de Gualaceo, Azuay, en uno de los primeros días de adaptación de esta niña y de su mamá, Martha Yolanda Lojano-Guallpa, tras haber estado viviendo más de dos años en Estados Unidos, país al que llegaron en su huida de la violencia doméstica de la que era víctima la madre.

“Tomaron las huellas, a mi hijo le dije que avise a los familiares de que nos detuvieron y no vamos a salir y él lo iba a hacer, pero nos quitaron los teléfonos, todo”, recordó con la voz entrecortada Martha Yolanda Lojano quien no pensaba que lo que parecía ser una comparecencia rutinaria ante inmigración terminaría en su detención en Nueva York el 12 de agosto, por lo que hace menos de una semana volvió a su país natal.

La mujer agregó que ese momento marcó profundamente a su hija Dayra quien vio cómo detenían también a su hermano y le decía a los agentes de ICE “por qué le hacen eso, él no es malo”. Ella nació en Ecuador, pero llegó a EEUU sin papeles cuando tenía 4 años. “Bien, aquí, feliz con toda mi familia, pero también extraño mis amiguitos que están allá”, reflexionó la pequeña sobre su cambio de vida.

Tras la deportación, Martha y la pequeña de 6 años llegaron hasta Ecuador para empezar de cero, mientras que otros dos hijos aún están en Estados Unidos: Kevin de 21 años y Evelyn de 17. “Vamos a seguir luchando y muy pronto nos volveremos a ver y estar juntos. Te extraño mucho “, le dijo a la joven en una videollamada.

Daynara, de 6 años, tiene una nueva vida en Ecuador, pero extraña a sus amiguitos de Estados Unidos. (Foto: @noticias / YouTube)

La versión de ICE por deportación de niña de 6 años

“Martha Yolanda Lojano-Guallpa, extranjera ilegal de Ecuador, entró ilegalmente a Estados Unidos junto con sus hijos el 30 de diciembre de 2022 y fue deportada con su hija”, precisó Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La deportación de la niña fue registrada como el caso de la persona más joven expulsada de Estados Unidos. “Por qué me hicieron (esto), yo no hice ningún daño, ni mi hijo ningún daño, sí fue duro porque primero dicen que era por los criminales, pero yo no fui criminal”, agregó la madre entre lágrimas, quien no pierde las esperanzas de volver a estar junto a sus otros hijos.

