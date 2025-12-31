La aparición de aves muertas a lo largo de la Costa Espacial de Florida, en el centro del estado, viene generando preocupación entre autoridades y expertos por un posible brote de gripe aviar, aunque por ahora no se han confirmado casos. El Florida Wildlife Hospital, una organización sin fines de lucro, informó que se enviaron a analizar muestras de aves encontradas sin vida en el condado de Brevard. Según la entidad, la migración masiva de aves desde el norte podría estar facilitando la llegada del virus a Florida.

Tracy Frampton, directora ejecutiva del Florida Wildlife Hospital, explicó a Fox 35 Orlando que las aves migratorias están siendo vigiladas de cerca. “Se propaga con mucha facilidad, y si lo traen desde el norte cuando bajan hasta aquí, sin duda es motivo de preocupación. Por eso, siempre estamos atentos”, señaló.

Frampton también indicó que la enfermedad puede afectar el cerebro y provocar problemas neurológicos, algo que ya se ha observado en brotes anteriores.

Organizaciones de vida silvestre enviaron muestras a analizar, mientras monitorean de cerca a las aves migratorias. (Foto referencial: Freepik)

“No podían mantener la cabeza erguida. Nadaban en círculos, se caían, realmente el sistema neurológico quedaba muy afectado”, explicó.

En Florida, el último brote importante ocurrió en 2022, cuando murieron miles de aves.

La situación también fue notada por residentes y visitantes. Michael Shay, un bañista local, contó que encontró varias aves muertas muy cerca unas de otras en una playa la semana pasada.

Expertos advierten que la enfermedad puede causar graves problemas neurológicos en las aves, aunque el riesgo para humanos sigue siendo bajo. (Foto referencial: Freepik)

“Es muy perturbador, muy desalentador”, dijo, tras señalar que vio pelícanos, gaviotas y alcatraces entre los animales muertos.

Ante estos hallazgos, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida indicó que la gripe aviar no se transmite fácilmente de las aves a las personas, pero recomendó al público evitar cualquier contacto con aves enfermas o muertas mientras se investiga la situación.

La preocupación aumenta luego de que la comisionada de la ciudad de Orlando, Patty Sheehan, informara sobre la muerte de al menos una docena de cisnes en el lago Eola, en el centro de la ciudad.

Autoridades pidieron evitar el contacto con animales enfermos o muertos mientras continúan las investigaciones. (Foto referencial: Freepik)

Aunque la causa aún no se ha determinado, Sheehan señaló que la gripe aviar podría estar involucrada y confirmó que los cuerpos fueron preservados para realizar necropsias.

A nivel nacional, datos federales muestran que casi 2.000 bandadas han dado positivo desde 2022, con brotes recientes en estados como Arkansas, Kansas, Maryland, Nebraska y Nueva York.

Lo que debes saber sobre la gripe aviar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) señalan que la gripe aviar, también conocida como bird flu, es una enfermedad causada por virus de la influenza A que circulan principalmente entre aves y no suele infectar a las personas. Cuando ocurre en humanos, generalmente es después de exposición directa sin protección a aves o animales infectados y sus secreciones, y no suele producirse de persona a persona.

Los CDC señalan que, aunque el virus H5, responsable de muchos brotes en aves silvestres y de corral, puede causar infecciones humanas esporádicas, el riesgo actual para el público general es bajo. Hasta ahora no se ha identificado una transmisión sostenida entre personas de los virus de gripe aviar que circulan en EE. UU.

Además, la agencia mantiene vigilancia y monitoreo continuo de la actividad del virus, colaborando con otros organismos para supervisar casos en aves, animales domésticos y personas expuestas. Para reducir riesgos, los CDC recomiendan evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies potencialmente contaminadas.

