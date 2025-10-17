Un momento sumamente de terror ha vivido una familia que reside en Portland, Oregon. Sucede que, repentinamente, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron violentamente un hogar, como si se tratasen de unos criminales sumamente peligrosos. El hecho, captado en video, ha generado una profunda indignación en la comunidad latina.

En un video compartido por Univision Noticias, se visualiza cómo un agente usa su fuerza para abrir la puerta y, posteriormente, ingresan los demás efectivos apuntando con sus respectivas armas. Logrado su cometido, se escucha a una de las autoridades diciendo “Salga para afuera. No te muevas, manos arriba”.

Debo precisarte que esta familia se escondió en el interior de una habitación, pues pretendían huir de los agentes de ICE . Sin embargo, no lograron evadirlos. Lo lamentable de este hecho es que había una bebé de tres meses de nacida.

Producto de la fuerza excesiva de un agente de ICE, esta puerta quedó destrozada. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“No tenían ninguna orden”

Marycruz Magaña fue una de las integrantes de la familia que vivió esta terrorífica experiencia. Ella es la madre de aquella bebé recién nacida y tuvo la valentía de grabar la violenta irrupción de los agentes de inmigración. Para ella, será un momento que jamás podrá olvidar.

“Ellos (agentes de ICE) agarraron primero al esposo de mi mamá. Lo llevaron a jalones. Estuvo muy feo. Me dio coraje porque no traían ninguna orden para entrar a la casa”, declaró a Univision Noticias.

El hombre de la imagen terminó detenido por los agentes de ICE durante este violento operativo. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Los agentes lograron arrestar a Arturo García Cabrera y Napoleón Andrés Magaña durante este operativo. Lo curioso es que Gloria Magaña, madre y esposa de los detenidos, afirmó que estas autoridades se equivocaron del verdadero objetivo que buscaban.

Ambos inmigrantes mexicanos se encuentran recluidos en el centro de detención de Tacoma. Marycruz también iba a terminar en custodia de ICE ; sin embargo, las súplicas de que tenía una hija recién nacida provocaron cierta compasión entre los agentes.