Leticia Jacobo, una joven estadounidense perteneciente a la tribu Salt River Pima-Maricopa, estuvo a punto de experimentar lo que viven diariamente decenas de inmigrantes indocumentados: permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Lo curioso es que pudo haber sido deportada por un insólito error.

La detención de la joven de 24 años ocasionó un sinfín de interrogantes en su comunidad y, por supuesto, entre sus propios familiares, pues alegaron que no contaba con ningún tipo de historial criminal.

Un error casi provoca su expulsión de EE.UU.

Tras ser interceptada por los agentes federales, Leticia fue trasladada a la cárcel del condado de Polk, en Des Moines. Era cuestión de tiempo para que sea puesta bajo custodia de ICE, lo que implicaría una deportación segura. Sin embargo, el rápido accionar de su familia y comunidad fue clave.

Leticia Jacobo estuvo a punto de ser puesto bajo custodia de ICE. Esto significaría una alta probabilidad de ser deportada. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Según las palabras de María Núñez, familiar de la joven, hacia el medio Newsweek, aseguró que su sobrina cuenta con la documentación de pertenencia tribal. Entonces, se descubrió que esta detención se trataría de una grave equivocación.

Sucede que los registros de una cárcel de Iowa había emitido erróneamente una orden de detención migratoria por parte de ICE; sin embargo, el objetivo de dicha dictaminación no era Leticia, sino otra persona.

Para la familiar de esta mujer indígena, se trataría de una caso de discriminación, ya que consideraron que los rasgos físicos de Leticia Jacobo fueron determinantes para que se ejecute la detención en su contra.

Son constantes las denuncias en contra de ICE que realizan arrestos a ciudadanos estadounidenses. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Afortunadamente, la joven nativa de 24 años logró recuperar su libertad tras permanecer bajo arresto por aproximadamente un mes. Sin embargo, no podrá olvidar la fatídica experiencia que vivió en una celda y la preocupación que generó entre sus familiares.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!