La suerte le sonrió a un jugador de Illinois, que estuvo a un solo número de convertirse en el nuevo millonario del Powerball. Aunque no logró llevarse el premio mayor de $479 millones, su boleto ganador le otorgó $1 millón, tras acertar las cinco bolas blancas en el sorteo del sábado 9 de agosto.

El afortunado apostador no fue el único en celebrar: otros cuatro jugadores en el estado también se llevaron premios de $50,000. Según la Lotería de Illinois, miles de participantes en todo el país ganaron sumas menores, confirmando que, incluso sin el gran premio, el Powerball reparte alegrías.

Casi se lleva el premio gordo de Powerball

El boleto ganador coincidió con los números 7, 14, 23, 24 y 60, quedando solo a la bola roja Powerball 14 para alcanzar la cifra histórica. El multiplicador Power Play fue de 2x.

El premio mayor sigue creciendo

Como nadie logró el premio máximo, el jackpot asciende ahora a $501 millones (valor en efectivo: aproximadamente $229.5 millones) para el próximo sorteo del lunes 11 de agosto.

Más de 840,000 boletos vendidos en Estados Unidos ganaron premios que oscilaron entre $4 y $100,000. El último gran ganador del Powerball fue el 31 de mayo, cuando un jugador de California obtuvo $204.5 millones.

Lo que debes saber sobre el Powerball

Para ganar el premio mayor hay que acertar las cinco bolas blancas y la bola roja Powerball .

y la . Las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292,201,338 .

. Se juega en 45 estados , Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los sorteos se realizan lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET .

a las . Los boletos se venden hasta poco antes del sorteo, según la normativa de cada estado.