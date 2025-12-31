California es uno de los estados demócratas que decidió no aplicar la política de “no impuestos a las propinas” impulsada por el presidente Trump. Esta postura generó molestia entre muchos trabajadores del sector servicios, como meseros y bartenders, que consideran que la medida podría aliviar su situación económica en uno de los estados más caros del país.

Alex Frost, bartender desde hace años en Baja Cantina, en Marina del Rey, cree que dejar de gravar las propinas marcaría una gran diferencia en sus ingresos. “Pondría mucho más dinero en mi bolsillo si no gravaran las propinas”, afirmó en conversación con el New York Post.

Aunque aclaró que no votó por Trump, apoya esta parte del proyecto federal porque, según dijo, “California ya te cobra más impuestos que cualquier otro estado. No entiendo por qué necesitan mi dinero”.

Frost explicó que las propinas son la base del trabajo en la industria gastronómica. “Es prácticamente la razón por la que cualquiera en el rubro hace este trabajo: las propinas… poder deducir aunque sea una parte ayudaría muchísimo”, señaló, especialmente para poder mantenerse a flote frente al alto costo de vida en California.

Meseros y bartenders aseguran que la deducción ayudaría a enfrentar el elevado costo de vida. (Foto referencial: Freepik)

Aun así, California no está sola en su decisión. Estados como Illinois y Nueva York tampoco se alinearon con la norma federal, lo que significa que las propinas seguirán pagando impuestos estatales.

A nivel federal, la ley permite que trabajadores como meseros, repartidores o peluqueros deduzcan hasta 25.000 dólares en ingresos por propinas hasta 2028. En paralelo, varios estados sí adoptaron total o parcialmente ese esquema.

Uno de los principales argumentos en contra es el impacto fiscal. Según Reuters, aplicar esta deducción podría costarle a California unos 3.200 millones de dólares en un contexto de fuerte déficit presupuestario.

Desde el sector empresarial, Joel Dixon, presidente de Rustic Canyon Family, criticó la decisión: “Para un estado que se enorgullece de defender a los trabajadores, es decepcionante que California haya optado por no adoptar alivios fiscales sobre las propinas”.

El gobierno de Gavin Newsom argumenta que el impacto fiscal sería muy alto y defiende su salario mínimo más elevado. (Foto: AFP)

Desde la oficina del gobernador Gavin Newsom respondieron que cambiar la forma en que se gravan las propinas requeriría modificar la ley estatal.

El portavoz Brandon Richards sostuvo que “la gran mayoría de los californianos paga impuestos generales más bajos que en estados de altos impuestos para trabajadores como Texas y Florida, y además se benefician de un salario mínimo más alto, que es más del doble del mediocre salario federal de 7,25 dólares por hora”.

La decisión sigue generando opiniones divididas. (Foto: Freepik) / eugene barmin

Entre los trabajadores, las opiniones son variadas. Everett Brenza, barback en Santa Mónica, reconoció el valor del salario mínimo, pero admitió que “definitivamente sería más agradable que una parte de nuestras propinas no estuviera gravada”.

Otros, como Chris Elsenbroek, creen que el debate es más amplio: “Mi mayor preocupación es que esto distraiga de la conversación real sobre quién debería pagar impuestos”, dijo, mientras que el restaurantero Wayne Blasingame concluyó que, aunque no le entusiasma la idea, si ya es ley federal, “los empleados del sector se beneficiarán mucho y me alegraré por ellos”.

En qué consiste la política de “no impuestos a las propinas” impulsada por Trump

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la política “No tax on tips” (Sin impuestos en las propinas) consiste en la eliminación del impuesto federal sobre la renta para las propinas recibidas por trabajadores de servicios.

La medida, implementada a través de la ley “One, Big, Beautiful Bill Act” (firmada el 4 de julio de 2025), permite que los empleados y trabajadores por cuenta propia deduzcan hasta $25,000 anuales de sus propinas calificadas, siempre que provengan de ocupaciones que habitualmente las reciben (como camareros, baristas o estilistas)

Para calificar, las propinas deben ser voluntarias (no cargos por servicio obligatorios) y estar debidamente reportadas en formularios oficiales como el W-2 o 1099.

La medida tiene límites de ingresos: el beneficio se reduce gradualmente para quienes ganan más de $150,000 al año (o $300,000 en declaraciones conjuntas) y está diseñada para estar vigente de forma temporal desde el año fiscal 2025 hasta finales de 2028.

