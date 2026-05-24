Abrazar a tu pareja o a un familiar que viaja de copiloto mientras manejas puede salirte muy caro en el estado de Washington: podrías recibir una multa e incluso terminar en prisión por esta conducta. Más allá de parecer un simple gesto de cariño, las autoridades lo consideran una distracción seria al volante; por tal motivo, te explicamos qué establece la ley sobre las muestras de afecto cuando estás al volante, aunque el semáforo esté en rojo.

Abrazar a quien va de copiloto, incluso con el semáforo en rojo, se considera una distracción peligrosa en Washington (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NO A LOS ABRAZOS AL VOLANTE, NI SIQUIERA CON LA LUZ ROJA

En Washington existe una norma estatal que prohíbe las muestras de cariño entre el conductor de un vehículo y su copiloto, ya que las autoridades las consideran una distracción seria al volante, especialmente si implican quitar las manos del timón o desviar la mirada de la vía. Este tipo de acciones puede aumentar el riesgo de accidentes y poner en peligro no solo a quienes van dentro del auto, sino también a peatones y otros conductores.

De acuerdo con el Código Revisado de Washington (RCW), capítulo 46.61, en la sección 665: “Será ilegal que cualquier persona conduzca un vehículo de motor en las carreteras de este estado cuando lleve en brazos a otra persona que impida controlar el auto con libertad y sin obstáculos. Conducir un vehículo de motor en contravención de esta sección constituye prueba fehaciente de conducción temeraria”.

Cabe mencionar que esta ley, que califica dicho comportamiento como un delito menor grave, está vigente hasta enero de 2029.

Ojo en Washington: abrazar a tu copiloto, incluso con luz roja, te puede llevar a prisión (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Cómo castiga la ley a los infractores?

Según lo establecido en la sección 500 sobre conducción temeraria, se castigará con hasta un año en una cárcel del condado o multas de hasta US$5,000.

Asimismo, se suspenderá la licencia de conducir del infractor por un mínimo de 30 días, además de exigirle tener un seguro para conductores de alto riesgo (Seguro SR-22) por un periodo de al menos tres años para poder reestablecerla.

No solo ello, también las autoridades podrán confiscar el vehículo tras la detención por conducción temeraria e incluso corren el riesgo de quedar inhabilitadas de obtener o mantener una Licencia de Conducir Comercial (CDL).

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