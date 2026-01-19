La ley SB 627, firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre del 2025, entró técnicamente en vigor el pasado jueves 1 de enero del 2026. No obstante, su aplicación real permanece suspendida tras una batalla legal entre el estado de California y la administración de Donald Trump. Así, en una audiencia celebrada el 14 de enero del 2026 en Los Ángeles, la jueza federal Christina Snyder escuchó argumentos de ambas partes sin emitir un fallo inmediato sobre la solicitud federal de bloqueo permanente.

Vale precisar que la legislación, conocida como “No Secret Police Act” (’Ley de No a la Policía Secreta’), prohíbe que agentes de seguridad utilicen máscaras, pasamontañas, capuchas o cualquier cobertura facial opaca que impida reconocer su identidad mientras realizan tareas oficiales.

La norma aplica tanto a policías locales como a oficiales federales que operan en California, incluidos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, contempla excepciones específicas: operaciones encubiertas autorizadas, intervenciones de unidades tácticas como SWAT, y el uso de equipos de protección por razones de salud o seguridad, tales como mascarillas N95, cascos de motocicleta o elementos para exposición a gases o sustancias tóxicas.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE DONALD TRUMP CONTRA LA LEY FIRMADA POR GAVIN NEWSON

El Departamento de Justicia presentó una demanda en noviembre del 2025 para bloquear la SB 627, argumentando que viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que el derecho federal prevalece sobre las normas estatales.

En esa misma línea, durante la audiencia del miércoles 14 de enero, el abogado Tiberius Davis, manifestó ante la jueza Snyder que permitir la regulación estatal sobre uniformes federales generaría un peligroso precedente.

“¿Por qué California no podría exigir que todos los agentes de inmigración usaran el uniforme rosa, para que fuera evidente quiénes son? La idea de que los 50 estados puedan regular la conducta y los uniformes de los agentes pone patas arriba la Constitución”, cuestionó la defensa del Departamento de Justicia según lo recogido por Davis Vanguard.

En su intervención, el gobierno federal también señaló un incremento de agresiones y amenazas de muerte contra agentes del ICE.

LOS ARGUMENTOS DE CALIFORNIA A FAVOR DE LA LEY FIRMADA POR GAVIN NEWSON

California, por su parte, argumenta que la SB 627 no obstaculiza tareas federales, sino que garantiza que cualquier persona que ejerza autoridad policial sea identificable ante el público.

Cameron Bell, abogado del Departamento de Justicia de California, afirmó durante la audiencia: “Es obvio por qué estas leyes son de interés público. El estado ha tenido que asumir el coste de las acciones del gobierno federal. Estas consecuencias son muy reales”.

Asimismo, cuestionó las estadísticas presentadas por el gobierno federal sobre las amenazas a los agentes del ICE.

¿QUÉ SIGUE EN ESTE CONFLICTO LEGAL?

Si bien Gavin Newsom firmó la legislación en septiembre del 2025 y ya no puede vetarla, el futuro práctico de la norma depende de una resolución judicial que podría suspenderla total o parcialmente.

Y, en medio de esta batalla legal, California acordó no aplicar la ley hasta que la jueza Christina Snyder emita su fallo sobre la solicitud de una orden judicial preliminar presentada por el gobierno federal.

Se espera, entonces, que Snyder emita su decisión en los próximos días. De esta manera, si permite que la ley entre en vigor, California se convertiría en el primer estado de la nación en prohibir que agentes del ICE y otras fuerzas del orden federales oculten sus identidades mientras están de servicio.

El gobernador Gavin Newsom ha criticado duramente las políticas federales de inmigración y aranceles de Donald Trump (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

