Una jueza federal bloqueó este lunes la entrada en vigor de una ley de California que buscaba prohibir que agentes federales de inmigración cubrieran sus rostros; sin embargo, el fallo mantiene vigente otra parte de la normativa, que exige a los agentes portar identificación visible con el nombre de su agencia y su número de placa. California se convirtió en septiembre en el primer estado en aprobar una prohibición del uso de mascarillas y otros cubrimientos faciales por parte de fuerzas del orden, luego de una serie de operativos realizados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

Según ABC News, la administración de Donald Trump presentó una demanda en noviembre, argumentando que la ley ponía en riesgo la seguridad de los agentes y violaba la Constitución al intentar regular directamente al gobierno federal.

La jueza Christina Snyder explicó que emitió el fallo inicial porque la prohibición de mascarillas no se aplicaba a las fuerzas de seguridad estatales, lo que, a su juicio, discriminaba al gobierno federal; no obstante, dejó abierta la posibilidad de que una futura legislación pudiera prohibir el uso de mascarillas si se aplicara a todas las agencias policiales por igual.

En su resolución, escribió que “el Tribunal considera que los agentes federales pueden desempeñar sus funciones federales sin usar mascarillas”. El fallo entrará en vigor el 19 de febrero.

La corte determinó que la norma discriminaba al gobierno federal al no aplicarse también a las fuerzas de seguridad estatales. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

El gobernador demócrata Gavin Newsom había firmado la ley en septiembre, aunque su aplicación quedó suspendida mientras avanzaba el proceso judicial. La normativa incluía excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como respiradores N95 o equipamiento táctico y situaciones en las que no usar mascarilla pudiera poner en riesgo una operación.

Snyder coincidió con el gobierno federal en que estas excepciones afectaban de manera discriminatoria solo a los agentes federales.

Por otro lado, la jueza respaldó una segunda ley firmada por Newsom que obliga a los agentes del orden a llevar identificación clara mientras están en servicio. En un comunicado, el gobernador calificó la decisión como “una clara victoria para el estado de derecho”. En contraste, el senador estatal Scott Weiner, impulsor del proyecto original, anunció que presentará de inmediato una nueva propuesta para incluir también a la policía estatal en la prohibición.

Weiner sostuvo que “ICE y la Patrulla Fronteriza se cubren el rostro para maximizar su campaña de terror y protegerse de la rendición de cuentas”, asegurando que el estado hará lo necesario para que la prohibición pueda aplicarse.

El caso podría tener implicancias nacionales mientras otros estados evalúan cómo regular la actuación de agentes federales. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Durante una audiencia el 14 de enero, la jueza cuestionó repetidamente por qué la prohibición de mascarillas impediría a los agentes cumplir su labor, considerando que rara vez las usaban antes de 2025.

El abogado del gobierno federal, Tiberius Davis, respondió que el Departamento de Seguridad Nacional registró un fuerte aumento de amenazas y agresiones contra agentes, citando un caso en Los Ángeles donde tres mujeres son acusadas de transmitir en vivo y publicar la dirección de un agente de ICE.

“Existe un efecto disuasivo real sobre la seguridad del agente y su capacidad para cumplir con sus funciones”, afirmó.

En respuesta, el abogado del Departamento de Justicia de California, Cameron Bell, sostuvo que no hay pruebas concretas de que los agentes no puedan operar sin cubrirse el rostro y afirmó: “Es evidente por qué estas leyes responden al interés público”.

Los estados que han impulsado leyes anti-ICE

Illinois se mantiene como uno de los estados más restrictivos gracias a la Ley TRUST, que prohíbe a la policía detener a personas basándose únicamente en órdenes de ICE o su estatus migratorio.

En enero de 2026, el gobernador J.B. Pritzker reforzó estas protecciones mediante una orden ejecutiva para crear la Comisión de Responsabilidad de Illinois, buscando contrarrestar el aumento de las redadas federales y asegurar que los recursos estatales no se utilicen para la aplicación de leyes migratorias civiles.

California, bajo la Ley de Valores de California (SB 54), prohíbe a las agencias de seguridad locales usar fondos o personal para investigar, detener o arrestar a personas con fines de deportación.

A inicios de 2026, las organizaciones de derechos civiles reafirmaron que estas protecciones siguen vigentes frente a nuevas políticas federales, limitando el acceso de ICE a cárceles locales y bases de datos estatales, a menos que exista una orden judicial firmada.

En febrero de 2026, legisladores de Massachusetts presentaron la Ley PROTECT, impulsada para fortalecer las salvaguardias constitucionales y limitar la cooperación con autoridades migratorias.

Al mismo tiempo, la gobernadora Maura Healey emitió una orden ejecutiva que prohíbe el uso de recursos estatales para detenciones civiles de ICE, mientras ciudades como Boston y Somerville firmaron decretos locales para proteger a sus residentes de operaciones federales “inconstitucionales”.

