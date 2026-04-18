La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, puso sobre la mesa una propuesta que ya genera debate: limitar los operativos de ICE y reforzar la protección a inmigrantes en el estado. El anuncio, realizado el viernes, detalla una serie de medidas que buscan reducir la presencia y el alcance de la agencia federal en espacios cotidianos, al tiempo que intenta responder a las preocupaciones de comunidades migrantes que temen redadas en lugares considerados seguros.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de operativos de ICE en sitios sensibles como hospitales, escuelas y cortes, espacios donde muchas personas suelen acudir sin esperar acciones migratorias. Además, la propuesta también contempla restringir el uso de máscaras por parte de agentes, una medida que apunta a mayor transparencia en sus intervenciones.

La propuesta plantea limitar la presencia de ICE en cortes de Nueva York para evitar detenciones en estos espacios. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Otro aspecto clave es el acceso a viviendas. Según lo planteado, los agentes federales solo podrían ingresar a domicilios si cuentan con una orden judicial, lo que busca reforzar garantías legales para los residentes. A esto se suma la limitación de la cooperación entre fuerzas policiales estatales y locales con ICE, una de las demandas más reiteradas por organizaciones defensoras de inmigrantes.

La cláusula de “causa probable” que genera polémica

Sin embargo, no todo ha sido bien recibido. La controversia gira en torno a una cláusula que permitiría a policías actuar con discreción para reportar a una persona si existe “causa probable”. Este punto ha encendido las alarmas entre activistas.

“Estamos bastante preocupados, especialmente por este elemento de facilitar colaboración entre inmigración y nuestros policías locales con el solo hecho de tener causa probable”, advirtió Jennifer Hernández, de Make the Road NY, quien considera que esto podría abrir la puerta a abusos.

Las críticas también han llegado desde el ámbito político. La senadora estatal Jessica Ramos fue clara al señalar que los cuerpos policiales deberían mantenerse al margen de la aplicación de leyes migratorias.

Organizaciones y líderes comunitarios cuestionan las acciones de ICE en Nueva York por su impacto en las comunidades inmigrantes. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP / BRYAN R. SMITH

“Los policías deberían mantenerse al margen, no mezclarse con la ley de inmigración”, afirmó, insistiendo en que su función debe centrarse en la ley criminal y no en temas federales.

La propuesta aún no es definitiva. Deberá pasar por la legislatura estatal en medio de las negociaciones por el nuevo presupuesto, donde se anticipa que el tema de la “causa probable” será uno de los puntos más debatidos y posiblemente ajustados.

Mientras tanto, el proyecto ya ha logrado lo que parecía inevitable: abrir una discusión profunda sobre hasta dónde deben llegar las autoridades locales en materia migratoria y cómo equilibrar seguridad y derechos en Nueva York.

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