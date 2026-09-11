Si manejas por Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa o cualquier otra zona de Florida, seguramente has visto las specialty license plates: matrículas con diseños dedicados a universidades, escuelas, organizaciones benéficas, causas de salud, veteranos y símbolos de la vida local. Para muchos hispanos, estos distintivos representan más que un detalle en el vehículo; también son una manera de respaldar a una institución cercana, como Miami Dade College, un colegio de la comunidad o un programa de becas. Una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis modifica las reglas para las entidades que reciben el dinero generado por ciertas placas especiales. Ahora deberán presentar ante el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) una proyección financiera de cinco años dentro de un periodo de 60 días. Si incumplen, la autorización podrá quedar sin efecto.

La medida, identificada como SB 246, entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. No está dirigida a retirar de inmediato las matrículas que ya usan los conductores en sus automóviles, camionetas o motocicletas. La obligación recae en las organizaciones responsables de los diseños aprobados por la Legislatura de Florida y que administran las tarifas anuales vinculadas con esas ventas.

Para quienes viven en el sur del estado, donde estos distintivos aparecen a diario en la I-95, la Florida Turnpike, los estacionamientos de supermercados y las calles cercanas a escuelas, el cambio es relevante por la incorporación de nuevos modelos relacionados con instituciones conocidas de Miami y otras comunidades.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley el 10 de abril de este año (Foto: AFP)

¿QUÉ EXIGE LA SB 246?

Cuando una entidad obtenga la aprobación legislativa de una nueva specialty license plate, tendrá que entregar al FLHSMV una proyección financiera para los cinco años siguientes. El reporte deberá presentarse tan pronto como sea posible y, como máximo, dentro de los 60 días posteriores a que la norma que autoriza ese diseño se convierta en ley.

La documentación busca mostrar cómo se administrará el dinero generado por las matrículas y qué instituciones podrían recibir parte de los recursos.

Información exigida ¿Qué debe contener? Proyección financiera Estimación a cinco años de los ingresos previstos por la venta del distintivo y de los gastos planificados. Gastos administrativos Relación de los costos administrativos anticipados, siempre que estén permitidos por la legislación. Terceros beneficiarios Lista de entidades a las que se planea transferir, entregar o distribuir las tarifas anuales de uso. Plazo de entrega La información debe llegar al FLHSMV dentro de los 60 días posteriores a que la ley que crea la matrícula entre en vigor.

El propósito es dar al estado una visión más clara sobre el destino de los recursos. En Florida, las specialty plates suelen financiar becas, iniciativas educativas, programas comunitarios, proyectos de salud, organizaciones sin fines de lucro y apoyo para veteranos.

¿QUÉ OCURRE SI NO ENTREGAN EL INFORME?

Este es el punto más importante de la SB 246: si el FLHSMV no recibe la proyección financiera dentro del periodo establecido, la matrícula especial quedará desautorizada.

La legislación fija una secuencia concreta:

Una organización consigue el aval legislativo para crear un nuevo diseño. Debe elaborar una proyección financiera a cinco años. El documento tiene que ser presentado al FLHSMV dentro de los 60 días posteriores a que la disposición se convierta en ley. Si la agencia no recibe el expediente a tiempo, la autorización queda sin efecto.

Por ello, la reforma no crea un trámite adicional para la persona que renueva el registro de su automóvil en una oficina del tax collector, por correo o a través de internet. La responsabilidad pertenece a la entidad relacionada con la matrícula y con la distribución de las tarifas anuales.

FLORIDA TENDRÁ SUPERVISIÓN ANUAL

La SB 246 también establece un sistema de seguimiento estatal. Antes del 31 de diciembre de cada año, el FLHSMV deberá presentar un informe al gobernador, al presidente del Senado de Florida y al presidente de la Cámara de Representantes.

Ese reporte deberá incluir:

Un resumen de las proyecciones entregadas por las organizaciones.

Información sobre las entidades cuyos ingresos hayan sido retenidos bajo las disposiciones estatales aplicables.

Datos sobre el nivel de cumplimiento de las instituciones vinculadas con las specialty license plates.

La reforma no termina con la entrega inicial del documento. La disposición crea una vía de supervisión anual sobre quienes manejan fondos provenientes de estas ventas.

REGLAS PARA EL DINERO RECAUDADO

La nueva ley también endurece los requisitos para el uso y la distribución de los recursos obtenidos mediante matrículas especiales. Las organizaciones autorizadas no podrán transferir el dinero ni los intereses generados a terceros que no cumplan con las condiciones corporativas fijadas por Florida.

Además, como regla general, los fondos no podrán destinarse a actividades comerciales ni a fines de lucro. Tampoco podrán utilizarse para costos generales o administrativos, salvo cuando la normativa autorice expresamente ese uso o se trate de gastos vinculados con auditorías y reportes obligatorios.

La SB 246 mantiene, además, el requisito de que los recursos se utilicen dentro de Florida. Existen excepciones puntuales para ciertos distintivos relacionados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los veteranos, entre ellos Support Our Troops, American Legion y Honor Flight.

NUEVAS PLACAS ESPECIALES EN FLORIDA

Además de los controles financieros, la norma ordena al FLHSMV desarrollar nuevos diseños. Varios guardan una conexión directa con el sur del estado y con instituciones presentes en la vida diaria de muchas familias hispanas, como Miami Northwestern Senior High School, Christopher Columbus High School y Miami Dade College.

Placa especial contemplada Destino principal de los fondos Miami Northwestern Alumni Association Programas académicos y deportivos, becas por necesidad y apoyo al Performing and Visual Arts Center de Miami Northwestern Senior High School. Christopher Columbus High School Actividades académicas y deportivas, además de becas estudiantiles. UFC Organizaciones benéficas y sin fines de lucro de Florida, incluidos hospitales infantiles, apoyo a first responders, militares y programas de mentoría juvenil. United States Naval Academy Subvenciones para entidades de Florida que apoyen a veteranos y sus familias. United States Military Academy Financiamiento de la Florida Veterans Legal Helpline. Miami Dade College Becas para estudiantes a través de Miami Dade College Foundation. Florida Film Legacy Fondos para Feature Florida Partnerships, con un reporte financiero anual al FLHSMV. St. Petersburg College Becas y programas de formación laboral, tecnologías emergentes y éxito estudiantil.

La medida también crea una versión para motocicletas de la matrícula Endless Summer, una referencia reconocible para quienes relacionan a Florida con sus playas, el surf, la costa y la cultura al aire libre. Las ventas de esa alternativa para carros y motos se contabilizarán en conjunto para cumplir con el mínimo de registros exigido para mantenerla activa.

Por otra parte, la SB 246 elimina la restricción que limitaba quién podía solicitar el distintivo de la Fraternal Order of Police. Los recursos de esa matrícula serán destinados a la Florida State Lodge Fraternal Order of Police Memorial Foundation, una organización sin fines de lucro.

Ahora, la UFS también tendrá su placa especial en Florida (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La SB 246 comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. El aspecto más importante para las organizaciones será el plazo de 60 días para presentar la proyección financiera de cinco años desde que entre en vigor la ley que autorice su diseño. Para los conductores, el cambio representa una fiscalización más estricta sobre quienes administran los ingresos generados por estas matrículas, pero no añade una obligación inmediata al renovar el registro ni al comprar una specialty license plate.

En Florida, una placa puede representar a una escuela de Miami, una universidad, una causa médica, una organización de veteranos o una afición como la UFC. Con la nueva regla, el estado busca que el dinero recaudado a través de esos distintivos tenga un destino identificado, documentado y bajo una mayor supervisión.