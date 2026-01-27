Mientras algunas ciudades y estados están en contra de la política migratoria de la administración de Donald Trump, en Texas entró en vigor, el 1 de enero de 2026, la ley SB 8 que beneficia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta norma forma parte de un paquete de medidas estatales más estrictas, que están enfocadas en reforzar la detención y el procesamiento de inmigrantes en situación irregular dentro del territorio texano. ¿En qué consiste exactamente esta norma, firmada por el gobernador Greg Abbott? A continuación, te lo detallamos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY SB 8 DE TEXAS QUE BENEFICIA A ICE?

La ley SB 8 de Texas es una norma estatal que obliga a los alguaciles de condado a colaborar formalmente con ICE mediante acuerdos de cooperación migratoria, sobre todo dentro de las cárceles del condado.

Puntos clave de la SB 8

Ordena que los alguaciles de condados que operan cárceles (directamente o a través de privados) soliciten y firmen acuerdos con ICE bajo el programa federal 287(g) u otros similares. El objetivo es que personal local realice ciertas funciones migratorias dentro de las prisiones.

La cooperación se centra en personas ya detenidas por otros delitos y que se encuentran recluidas en las cárceles; por lo tanto, no autoriza, redadas migratorias generales en la comunidad, aunque organizaciones migrantes temen efectos indirectos como más miedo a denunciar delitos.

Texas crea un programa estatal de subvenciones para financiar a los departamentos del sheriff que participen, de modo que el estado cubrirá gastos que el gobierno federal no reembolsa. Entre ellos: entrenamiento, salarios, equipo, y costos administrativos y de detención.

¿De cuánto son las subvenciones?

Las subvenciones varían según la cantidad de población; por tanto, se distribuyen de la siguiente manera:

Condados con menos de 100,000 habitantes: US$80,000

US$80,000 Condados con una población entre 100,000 y menos de 500,000: US$100,000

US$100,000 Condados con una población entre 500,000 y menos de un millón: US$120,000

US$120,000 Condado con más de un millón de habitantes: US$140,000

Dichos montos deben usarse en un plazo de dos años desde que se entregó el dinero, el cual debe ser usado exclusivamente en gastos relacionados con la colaboración con ICE.

Importante: la administración de un condado no puede reducir el presupuesto de un departamento policial para compensar los ingresos extra que tuvo por acuerdos con el ICE, precisa La Nación.

¿QUÉ PASA CON LOS CONDADOS QUE NO OBEDECEN?

Las sanciones por no cumplir con la ley SB 8 de Texas se concentran en el ámbito civil y financiero, dirigidas contra los sheriffs y los condados que se nieguen a colaborar con ICE.

Los sheriffs que no cumplan se enfrentan a una demanda civil por parte del procurador general de Texas. Se presenta dentro de un tribunal del distrito.

No hay castigos específicos establecidos, más allá de la obligación de pagar el costo de honorarios y otros gastos legales que se desprendan de la demanda que presente Texas; sin embargo, en caso de que la Justicia considere que hay un incumplimiento, el departamento policial se verá obligado a cumplir con la ley.

¿TODOS LOS CONDADOS DE TEXAS ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR LA LEY SB 8?

La ley SB 8 está dirigida solamente para los condados que operan una cárcel o que pagan a una cárcel privada para detener personas en su nombre. Por lo tanto, quedan fuera aquellas jurisdicciones que no tienen prisión propia ni contrato para administrar una.

