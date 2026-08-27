Llegamos a un punto en el que todos los relacionados con el sector salud deben prestar mucha atención, ya sean doctores, farmacéuticos, empresarios o pacientes. El gobernador Gavin Newsom firmó el lunes 24 de agosto la AB 1778, una ley que pone el foco en la testosterona y la dihidrotestosterona, también llamada DHT. La noticia puede generar preguntas entre quienes usan este tratamiento con receta, tienen familiares bajo terapia hormonal o acuden a clínicas y farmacias en California. Pero antes de sacar conclusiones, conviene aclarar lo principal: la nueva norma no libera la testosterona, no permite comprarla sin receta y no cambia las condiciones de los tratamientos que ya están en curso. Lo que hizo la legislatura estatal fue dejar lista una regla para responder más rápido si, en algún momento, el gobierno federal decide reducir las restricciones sobre estas sustancias.

La propuesta fue impulsada por el asambleísta republicano Joe Patterson, de Rocklin. Aunque es una medida técnica, puede tener impacto en la vida diaria de pacientes, médicos y farmacias, especialmente en un estado tan grande y diverso como California, donde muchas familias latinas se atienden en centros comunitarios de salud, consultorios privados y cadenas de farmacia.

¿QUÉ DICE LA AB 1778?

La ley incorpora la Sección 11056.5 al Health and Safety Code de California. En términos simples, establece que el estado deberá seguir una futura decisión federal si la testosterona o la dihidrotestosterona reciben una clasificación menos restrictiva.

Hoy, la testosterona se encuentra en Schedule III, una categoría que reconoce usos médicos, pero que mantiene controles sobre su prescripción, almacenamiento y distribución. Ese estatus sigue igual tras la firma de Newsom.

La AB 1778 solo tendría efectos concretos si Washington actúa primero. Si las autoridades federales bajan la clasificación de la testosterona o la DHT a una categoría con menos restricciones, California deberá hacer lo mismo. Y si decide retirarlas por completo de la lista de sustancias controladas, el estado también tendrá que aplicar esa exención.

Lo que ocurra a nivel federal Lo que establece la AB 1778 en California La testosterona permanece en Schedule III. California mantiene su clasificación actual. La testosterona o la DHT pasan de Schedule III a una categoría federal menos restrictiva. California deberá adoptar esa clasificación menos restrictiva. La testosterona o la DHT quedan excluidas de la ley federal de sustancias controladas. California deberá tratarlas también como exentas. El gobierno federal no cambia la clasificación. La AB 1778 no produce por sí sola ningún cambio.

Dicho de otra forma: California no está adelantando una desclasificación. Está evitando tener que aprobar una nueva ley estatal si esa decisión llega desde el ámbito federal.

LA TESTOSTERONA SIGUE SIENDO UNA SUSTANCIA CONTROLADA

Ese es el dato más importante para quienes ya tienen una receta o están evaluando iniciar un tratamiento. La firma de la AB 1778 no modifica los requisitos actuales para acceder a testosterona.

Las personas que la usan deberán seguir contando con supervisión médica y cumplir con los pasos habituales de su tratamiento. Las farmacias, por su parte, mantienen las obligaciones que correspondan mientras la clasificación federal no cambie.

El sistema de sustancias controladas está dividido en cinco categorías, de Schedule I a Schedule V. La Schedule III incluye medicamentos que tienen uso médico aceptado, aunque también requieren controles por su potencial de abuso o dependencia. La testosterona continúa dentro de esa clasificación.

La testosterona es una hormona masculina presente en el día a día de millones de hombres en el mundo (Foto: Wikimedia)

ASÍ FUNCIONARÍA UN CAMBIO EN EL FUTURO

El gobierno federal modifica el estatus de la testosterona o la dihidrotestosterona. La nueva categoría tiene menos restricciones que Schedule III, o las sustancias quedan fuera de la ley federal de control. California aplica el mismo cambio de manera automática. No sería necesario que la Legislatura estatal aprobara otra medida.

La idea es evitar que médicos, farmacias y pacientes tengan que lidiar con normas distintas según se trate de la regulación federal o estatal. Para una farmacia de barrio en East Los Angeles, Santa Ana o el Valle Central, esa coordinación puede ser relevante porque las reglas de prescripción, registros y manejo de medicamentos deben cumplirse con precisión.

¿QUÉ CAMBIA PARA PACIENTES, MÉDICOS Y FARMACIAS?

Por ahora, el cambio es más legal que práctico. No hay una modificación inmediata para quienes usan testosterona con receta ni para los profesionales que la prescriben.

Grupo Efecto inmediato de la AB 1778 Pacientes que usan testosterona con receta No cambia por sí sola las condiciones actuales de su tratamiento. Médicos y otros profesionales autorizados No elimina las reglas actuales de prescripción. Farmacias Mantienen las obligaciones vigentes mientras no haya un cambio federal. Reguladores de California Deberán aplicar una futura clasificación federal menos restrictiva. Gobierno federal Su eventual decisión es la que activaría el mecanismo de la ley.

Para los pacientes, el mensaje es directo: no hay razón para modificar un tratamiento por esta nueva norma. Si tienes dudas sobre una receta, cobertura médica, dosis o disponibilidad en farmacia, lo recomendable es hablar con el médico, la clínica o el farmacéutico que conoce tu caso.

¿CUÁNDO FIRMÓ NEWSOM LA LEY?

Gavin Newsom firmó la AB 1778 el 24 de agosto de 2026. La medida fue presentada por Joe Patterson y avanzó sin votos en contra durante sus principales votaciones legislativas.

La nueva disposición busca que California no se quede atrás si el gobierno federal cambia el tratamiento regulatorio de la testosterona o de la dihidrotestosterona. En ese escenario, el estado podrá actualizar sus reglas sin tener que repetir todo el proceso de aprobación de una nueva ley.

LO QUE DEBES RECORDAR

Newsom firmó la AB 1778 el 24 de agosto de 2026.

La testosterona continúa clasificada en Schedule III.

La ley no elimina la receta médica ni flexibiliza las reglas de inmediato.

California solo hará ajustes si primero se modifica la clasificación federal.

La misma regla aplica para la dihidrotestosterona.

El objetivo es evitar diferencias entre las normas federales y estatales.

En resumen, la AB 1778 no cambia hoy la forma en que se receta o se obtiene testosterona en California. La ley deja preparado el camino para que el estado siga una eventual decisión federal, pero cualquier cambio real dependerá de lo que ocurra primero en Washington.