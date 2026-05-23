Muchos conductores en Texas están pendientes de cualquier modificación que pueda afectar su licencia de conducir porque esos cambios influyen en situaciones cotidianas: desde una parada de tráfico en la I‑35 mientras vas al trabajo, hasta trámites rápidos en la oficina local del DPS o la recogida de los niños en la escuela. El Texas Department of Public Safety (DPS) y el Governor’s Committee on People with Disabilities (GCPD) anunciaron una actualización relevante: las personas inscritas en el Programa de Texas de Conducción con Discapacidad ahora podrán agregar nuevas leyendas visibles en el frente de su licencia o tarjeta de identificación estatal. Esta medida, voluntaria pero significativa, pretende facilitar la comunicación durante controles de tránsito y emergencias, reducir malentendidos y aumentar la seguridad tanto para conductores como para oficiales.

Si vives en Houston, Dallas, San Antonio, Austin o en comunidades hispanas más pequeñas del estado —y tienes una condición auditiva o de comunicación— conviene que revises los requisitos: el cambio exige un formulario médico firmado y la gestión presencial en una oficina del DPS. La actualización puede parecer sencilla, pero para muchas familias latinas en Texas representa una herramienta práctica que evita tensiones en la vía pública y protege a quienes tienen dificultades para oír o comunicarse.

Los conductores en Texas que cumplen con los requisitos de discapacidad pueden calificar para un ligero cambio en sus licencias de conducir (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE TEXAS?

El DPS, junto al GCPD, amplió las leyendas que se exponen en la parte frontal de la licencia o identificación estatal. Antes la única opción era “Impedimento de comunicación”. Ahora se añade la indicación:

“Sordo/a o con pérdida auditiva”

La intención es que agentes y personal de emergencias identifiquen de un vistazo que la persona puede tener problemas para escuchar o comunicarse verbalmente, lo que permitirá usar alternativas como notas, gestos, o la presencia de un intérprete cuando sea necesario.

ASÍ QUEDARÁN LAS NUEVAS OPCIONES DISPONIBLES

Indicador en la licencia ¿Qué significa? Impedimento de comunicación La persona puede tener dificultades para comunicarse verbalmente con autoridades. Sordo/a o con pérdida auditiva El conductor tiene una discapacidad auditiva reconocida.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR ESTE CAMBIO?

No es automático. El beneficio está dirigido solo a personas que cumplan requisitos médicos específicos y que deseen participar voluntariamente en el Programa de Conducción con Discapacidad de Texas. Es necesario presentar un formulario médico firmado por un profesional autorizado y completar el trámite en persona en una oficina del DPS.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR

Documento requerido Detalle Formulario DL-101 Debe estar firmado por un médico o psiquiatra (o profesional autorizado). Licencia o ID vigente Documento actual del estado de Texas. Documentación estándar del DPS Requisitos habituales para trámites de identificación (prueba de residencia, nombre, etc.).

¿CÓMO SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA?

El proceso no se completa totalmente en línea; requiere presencia física en una oficina del DPS. Pasos básicos:

Completar el formulario DL-101. Conseguir la firma de un profesional médico autorizado. Reunir la documentación estándar solicitada por el DPS. Programar una cita presencial (recomendado: reservar con anticipación en el portal del DPS). Acudir a la oficina del DPS para finalizar el trámite y recibir la nueva licencia o ID.

Dónde conseguir más información

Portal del Texas DPS: (inserta enlace oficial del DPS)

Governor’s Committee on People with Disabilities (GCPD): (inserta enlace oficial del GCPD)

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO ES IMPORTANTE?

Detrás de una palabra en una licencia hay historias reales que afectan a la comunidad hispana en EE. UU.: imagina a una mamá manejando por la 610 en Houston o a un conductor de Lyft en Dallas con pérdida auditiva que no puede seguir instrucciones verbales en una parada; la indicación visible ayuda a evitar malos entendidos y reduce riesgos. Organizaciones de derechos de personas con discapacidad han valorado positivamente la medida porque facilita la interacción entre oficiales y ciudadanos y puede prevenir escaladas innecesarias. Texas se alinea así con otros estados que ya permiten leyendas similares, reflejando una tendencia nacional hacia trámites más accesibles.

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