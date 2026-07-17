Viajar por Brooklyn en autobús puede convertirse en una verdadera prueba de paciencia, como si fuera una odisea, especialmente para quienes dependen de la línea B46 todos los días. Si alguna vez has tomado dicha línea en hora pico —cuando los autos avanzan a paso de peatón entre el Crown Heights Day Market y las filas para entrar a una fiesta en Prospect Park— sabrás que un recorrido que en mapas aparece como corto puede demorar mucho más por el tráfico, los autos mal estacionados y las delivery vans que ocupan los carriles.

Para familias que llevan a los niños a la escuela pública P.S. 83, para trabajadores de la salud que hacen noche en el Kings County Hospital o para el repartidor que hace rutas con Postmates, esos minutos perdidos se acumulan cada día en frustración y en menos tiempo para la vida fuera del autobús. Ahora la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y la alcaldía de Zohran Mamdani presentan una propuesta concreta: transformar Utica Avenue en un corredor tipo Bus Rapid Transit (BRT) con la promesa de viajes más rápidos, mayor fiabilidad y menos competencia por el espacio público.

Los buses de Nueva York recibirán una importante mejora en los próximos meses y años (Foto: MTA)

LA AVENIDA UTICA SERÁ UNO DE LOS CORREDORES PRIORITARIOS

La avenida Utica, que conecta Crown Heights con Kings Plaza, fue seleccionada como uno de los cinco corredores prioritarios donde las autoridades pretenden desarrollar un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) o tránsito rápido de autobuses. Actualmente la ruta B46 transporta a más de 40.000 pasajeros cada día, la mayor demanda en Brooklyn. A pesar de ello, los autobuses circulan a un ritmo promedio cercano a los 11 km/h debido a la congestión y a la invasión sistemática de carriles.

Dato Información Ruta afectada B46 Corredor Avenida Utica Recorrido Crown Heights – Kings Plaza Pasajeros diarios Más de 40.000 Velocidad promedio actual Aproximadamente 11 km/h Principal problema Congestión vehicular y obstrucción de los carriles

¿CUÁL SERÁ LA MEJORA PARA LA LÍNEA B46?

La propuesta busca convertir Utica Ave en un corredor de autobuses “de clase mundial” siguiendo modelos ya aplicados en ciudades como Bogotá (TransMilenio) o Los Ángeles (Orange Line). Las mejoras previstas incluyen:

Construcción de carriles exclusivos para autobuses en el centro de la avenida.

Reducción de la interferencia de automóviles particulares y vehículos de delivery.

Mayor separación entre algunas paradas para reducir tiempos de viaje.

Infraestructura que priorice el transporte público (estaciones, señalización y prioridad semafórica).

Uso ampliado de cámaras y control para impedir que otros vehículos bloqueen los carriles.

La idea es que el B46 deje de competir constantemente con autos, vans de reparto y vehículos de app (Uber/Lyft), lo que debería mejorar la velocidad y la frecuencia.

UN PROYECTO MÁS ECONÓMICO QUE AMPLIAR EL METRO

Durante décadas se analizaron extensiones del metro por Utica Ave, desde estudios en los años 50 y 60 hasta los análisis más recientes. Sin embargo, el costo y la complejidad han favorecido soluciones sobre la calle.

Proyecto Costo estimado Extensión del metro por la avenida Utica Cerca de US$16.000 millones Corredor de Bus Rapid Transit Aproximadamente US$220 millones

Además del menor costo, la MTA proyecta mayor demanda en el corredor de autobuses para 2045.

Proyección para 2045 Pasajeros diarios estimados Bus Rapid Transit 71.900 Extensión del metro 55.600

MÁS CONTROL SOBRE QUIENES BLOQUEAN LOS CARRILES

Uno de los problemas persistentes es la obstrucción por vehículos que invaden los carriles destinados al bus. El plan incluye cámaras frontales en los buses para registrar y multar a infractores, una medida que ya se prueba en otras partes de la ciudad. No obstante, trabajadores con experiencia en la MTA advierten que la tecnología sola no basta. Wayne Townsend, exconductor, contó que algunos conductores evitan las cámaras con trucos como cubrir matrículas. Por eso se sugiere combinar cámaras con presencia constante de agentes de tránsito para mantener los carriles limpios.

CRONOGRAMA Y PRÓXIMOS PASOS

Aunque el anuncio es un avance importante, aún no hay fecha de inicio para las obras. El documento conjunto de la MTA y NYC DOT indica que se evaluarán alternativas técnicas y que cada corredor tendrá su propio cronograma. En práctica, eso significa que el B46 podría tardar meses o años antes de ver obras físicas, pero la inclusión en el plan eleva el proyecto en la lista de prioridades.

Mapa de los 50 corredores de Nueva York que mejorarán su servicio (Foto: Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York)

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