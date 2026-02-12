Si te encanta viajar, pero a veces no puedes hacerlo porque no cuentas con el dinero suficiente, tranquilo: hay una lista de 10 destinos económicos que puedes visitar desde Estados Unidos en 2026. Son lugares que destacan por sus precios accesibles en alojamiento, comida y actividades, pero que al mismo tiempo ofrecen experiencias memorables, ya sea en playa, ciudad o naturaleza. La idea es que puedas planificar tu próximo viaje sin que tu presupuesto sea un obstáculo. A continuación, te contamos cuáles son estos destinos y por qué pueden convertirse en tu mejor opción para viajar más gastando menos.

Si no tienes suficiente presupuesto para viajar este 2026, hay algunos destinos económicos incluso fuera de EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

LOS DESTINOS MÁS ECONÓMICOS PARA VIAJAR DESDE EE.UU. ESTE 2026

A inicios de año, el popular metabuscador global de viajes Skyscanner publicó su informe anual de los destinos más baratos para los estadounidenses en 2026. Tras realizar una encuesta a 2,000 viajeros en noviembre de 2025, en asociación con la empresa internacional de investigación de mercados OnePoll, dio a conocer los 10 lugares más económicos para quienes no tienen mucho presupuesto.

Para ello se analizaron destinos con vuelos de ida y vuelta en clase económica reservados a través de la plataforma web de Skyscanner, del 1 de enero de 2025 al 31 de octubre de 2025, con el fin de proporcionar datos útiles para las personas que tienen pensado viajar hasta el próximo 31 de diciembre.

Aunque una preocupación era el costo, ahora la gente se puede trasladar a varios puntos sin gastar mucho. “Hay muchos destinos y maneras de viajar asequibles. Puede que requiera planificación, flexibilidad y creatividad, pero cuando existe el deseo de viajar, hay una manera de hacerlo posible de forma asequible”, señaló Lourdes Losada, directora de Skyscanner para las Américas, a CNBC Make It.

Antes de darte a conocer la lista de destinos, te comentamos que algunos están dentro de territorio estadounidense, mientras que otros fuera de sus fronteras. Si eliges cualquiera, ten en cuenta que el mejor día para volar es el miércoles.

Estos son los 10 destinos más baratos para viajeros estadounidenses este 2026:

Las Vegas, Nevada San Salvador, El Salvador Miami, Florida Kahului, Hawái Orlando, Florida San Juan, Puerto Rico Punta Cana, República Dominicana Ciudad de México, México Cancún, México Milán, Italia

Gran cantidad de personas suele viajar para distraerse, pero al no contar mucho dinero suele limitarse (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿POR QUÉ LAS VEGAS ES EL DESTINO MÁS ECONÓMICO?

Las Vegas, en Nevada, es el destino más económico para que los viajeros estadounidenses visiten este 2026. La razón es que es un mercado de vuelos competitivo en Estados Unidos por la alta capacidad de las aerolíneas, las rutas frecuentes y la gran demanda durante todo el año.

En segundo lugar, se encuentra San Salvador, El Salvador, donde hay tarifas asequibles y muchas actividades económicas e incluso gratuitas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!