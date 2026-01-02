Este 2026 comenzó con el pie derecho para millones de trabajadores en Estados Unidos, toda vez que el salario mínimo aumentó en 19 estados. Esta noticia emocionó a gran cantidad de personas del país norteamericano, ya que gracias a este incremento podrán hacerle frente a la inflación. Dado que desde hace algunos meses se venía anunciando este aumento en beneficio de los ciudadanos, a continuación te contamos en qué lugares se elevó la remuneración mínima desde este 1 de enero.

Vale mencionar que de acuerdo con el Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), un promedio de 8.3 millones de trabajadores en EE.UU. serán beneficiados con el incremento.

“Los aumentos del salario mínimo estatal de este enero impulsarán los salarios de una amplia gama de trabajadores y contribuirán a una economía más equitativa (…). Los aumentos del salario mínimo son una herramienta esencial para impulsar el crecimiento de los trabajadores. Dado que la preocupación por el aumento de precios y la asequibilidad domina las noticias, es fundamental reconocer que la asequibilidad depende tanto de los precios como de los salarios”, precisaron.

Además de los estados que incrementaron su salarios, 47 ciudades y condados también aumentaron sus remuneraciones (Foto: Freepik)

LOS 19 ESTADOS QUE AUMENTARON SU SALARIO MÍNIMO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2026

Antes de darte a conocer la lista de los estados que elevaron su salario mínimo desde el 1 de enero de 2026, te precisamos que Washington se convirtió en el primer estado en superar el umbral de los US$17 por hora; es más, algunas de sus ciudades tendrán una remuneración mínima aún mayor. Por ejemplo, en Seattle será de US$21.30.

A nivel general de los estados que aumentaron su salario, un total de 47 ciudades y condados también incrementaron sus remuneraciones, según EPI.

Ahora sí la lista completa de lugares donde los trabajadores están felices por el aumento del salario mínimo este 2026.

Aumentó de US$14.70 a US$15.15.

Los trabajadores con propinas también incrementaron sus salarios: ahora es de US$12.15.

California

Aumentó de US$16.50 a US$16.90.

Sectores como comida rápida y salud mantienen mínimos más altos (por ejemplo, 20 dólares la hora en fast food y entre 18,63 y 24 dólares la hora en salud).

Colorado

Aumentó de US$14.81 a US$15.16.

Los trabajadores con propinas, su sueldo mínimo sube a 12.14 dólares por hora en 2026 (antes era de 11.79 dólares).

Algunas ciudades tienen mínimos más altos. Por ejemplo, Denver llega a US$19.29 la hora y Boulder a US$16.82 desde el 1 de enero de 2026.

Connecticut

Aumentó de US$16.35 a US$16.94.

Para trabajadores con propinas, se mantiene una tarifa base menor, pero el empleador debe garantizar que el total (salario + propinas) llegue al menos al nuevo mínimo.

Hawaii

Aumentó de US$14 a US$16.

Para trabajadores con propinas es de US$14.75.

Maine

Aumentó de $14.65 a $15.10.

Para los trabajadores con propinas es de 7,55 dólares por hora, siempre que, al sumar propinas, se llegue al menos a los US$15.10 por hora.

Hay algunas ciudades que tienen un mínimo más alto. Por ejemplo, Portland mantienen un mínimo local más alto de US$16.75 por hora.

Michigan

Aumentó de US$12.48 a US$13.73.

Para los trabajadores que reciben propinas, el salario mínimo por hora es US$ 5.49 con la condición de que al sumar estas, el total alcance al menos los US$13.73 por hora.

Minnesota

Aumentó de US$11.13 a US$11.41 por hora.

El salario de capacitación para trabajadores menores de 20 años durante sus primeros 90 días pasa a US$9.31 por hora.

La ciudad de Minneapolis tiene salarios mínimos locales más altos: US$16.37 por hora.

Missouri

Aumentó de US$13.75 a US$15.

El salario mínimo para trabajadores con propinas ahora es de $7.50. Los empleadores deben pagar al menos el 50% del mínimo más las propinas necesarias para que el total llegue como mínimo a US$15 por hora.

Montana

Aumentó de US$10.55 a US$10.85.

Como este estado no permite créditos por propinas, los empleadores deben pagar al menos esos US$10.85 por hora a los trabajadores cubiertos.

Nebraska

Aumentó de US$13.50 a US$15.

Para los trabajadores que reciben propinas, se mantiene un mínimo de US$2.13 por hora, pero el empleador debe garantizar que salario más propinas alcancen al menos los 15 dólares por hora.

Nueva Jersey

Aumentó de US$15.49 a US$15.92.

Para pequeñas empresas y trabajos estacionales, el mínimo es de US$15.23 por hora.

Los trabajadores agrícolas tendrán un mínimo de US$14.20 por hora, mientras que el personal de atención directa en centros de cuidados a largo plazo será de US$18.92 por hora.

Para empleados que reciben propinas, el salario en efectivo mínimo será de US$6.05 por hora, siempre que salario base más propinas alcancen al menos los US$15.92 dólares por hora.

Nueva York

En la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester aumentó de US$16.50 a US$17.

En el resto del estado aumentó de US$15.50 a US$16.

Ohio

Aumentó de US$10.70 a US$11.

Para trabajadores que reciben propinas, el mínimo en efectivo sube a US$5.50 por hora, siempre que salario más propinas lleguen al menos a los 11 dólares.

Rhode Island

Aumentó de US$15 a US$16.

Para trabajadores que reciben propinas, los empleadores pueden aplicar un crédito por propinas, pero el total entre salario base y propinas debe alcanzar al menos esos 16 dólares por hora.

Dakota del Sur

Aumentó de US$11.50 a US$11.85.

Para los trabajadores que reciben propinas, el salario mínimo en efectivo sube a US$5.93 por hora.

Vermont

Aumentó de US$14.01 a US$14.42.

El salario mínimo para trabajadores que reciben propinas ahora es de US$7.21.

Virginia

Aumentó de US$12.41 a US$12.77.

Para trabajadores que reciben propinas, el salario base es US$2.13 dólares por hora.

Washington

Aumentó de US$16.66 a US$17.13.

Varias ciudades de Washington tienen mínimos mayores. Por ejemplo, Tukwila llega a US$21.65, Seattle a US$21.30 y otras como Burien, Renton, Everett y SeaTac superan los 20 dólares por hora.

El costo de vida influye en los aumentos del salario mínimo estatal. (Foto: Karola G / Pexels)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!