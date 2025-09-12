La redada masiva en la planta de producción de vehículos de Hyundai con sede en Georgia ha permitido que los familiares de los distintos inmigrantes detenidos narren cómo están atravesando este difícil momento. En esta ocasión, la esposa de un extranjero arrestado en este operativo está clamando justicia, pues considera que está recluido sin razón alguna.

Este es el caso de José Daniel Montiel, un ciudadano mexicano que laboraba en la sede de dicha empresa de automóviles. Él era beneficiario de DACA, es decir, contaba con un permiso de trabajo y la protección de ser deportado por llegar a Estados Unidos siendo un menor de edad.

Por esta razón, su esposa, Yenifer Gonzáles, también beneficiaria de DACA, siente un profundo dolor al visualizar que su esposo está recluido en un centro de detención sin enfrentar cargos formales, pues alega que contaba con documentos válidos y vigentes. Ella considera que este acto es “ilegal”.

Yenifer González siente una profunda tristeza ante la situación que está atravesando su esposo y padre de sus hijos. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

“Esta injusticia lo van a saber los demás cuando sepa que tiene DACA. Espero que alguien nos pueda ayudar porque él (José) no merece estar ahí”, declaró a Univision Atlanta.

Ante este panorama, Dustin Baxter, abogado de José Montiel, aseguró que su patrocinado no cuenta con algún récord criminal. Además, enfatizó que su DACA está vigente y no tendría problemas si desea seguir renovándolo.

“Están arrestando gente aun teniendo permiso de trabajo. Vemos esos casos de gente con DACA, TPS y con el asilo”, declaró al medio citado.

José Montiel no cuenta con algún tipo de delito durante su estancia en Estados Unidos. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Teme ser alejada de sus hijos

Ante esta situación, la esposa del ciudadano mexicano no planea salir a las calles, pues teme que sea detenida por los agentes federales. Cree que su DACA no será suficiente para evitar un arresto. No prefiere correr riesgo, pues no imaginaría ser separada de sus hijos.

Pese a la difícil situación, Yenifer mantiene la esperanza de que su pareja saldrá en libertad. Hará lo que esté en su alcance para que nuevamente vuelvan a ser una familia unida. “Lo necesito en casa y que haré lo posible para que él esté aquí con nosotros”, finalizó.