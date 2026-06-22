El cielo nocturno de los Estados Unidos se prepara para recibir uno de los eventos astronómicos más hermosos y esperados del presente año, el cual coincide con la temporada de verano en el país. Se trata de la Luna de Fresa; no sólo iluminará las noches, sino que brindará una oportunidad a los habitantes perfecta para tomar una fotografía. Esta nota te brindará más detalles al respecto sobre este acontecimiento que causará asombro a millones.

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Por qué se le conoce como Luna de Fresa

Se trata de la primera luna llena del verano, ya que ocurriría después del solsticio de verano, ocurrido el pasado 21 de junio. Posiblemente estés imaginando si realmente el cuerpo celeste parecerá a una fresa, pero no es así.

De acuerdo a la información de Old Farmer’s Almanac, el apodo de este fenómeno astronómico coincide con la temporada anual en que dicha fruta alcanza su madurez y está listo para ser recolectada. Históricamente, los nombres dados a la fases lunares —tanto llenas como nuevas— se han usar para señalar el avance del calendario estacional.

Aunque comúnmente se le conoce como Luna de Fresa, también tiene otros nombres tales como “Luna madura de las bayas”, “Luna floreciente”, “Luna de maíz verde”, “Luna de Hoer” o “Luna Natal”.

Los nombres de las lunas llenas y nuevas se utilizan para marcar el paso de las estaciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuándo ocurrirá la Luna de Fresa en EE. UU.

Las previsiones del Almanaque del Granjero indican que la Luna de Fresa en el país llegará a su fase de plenitud el próximo lunes 29 de junio a las 19:57 (horario del este). Eso sí, te precisaré que el satélite natural mantendrá una apariencia iluminada durantes las fechas previas y posteriores a dicho evento.

Cómo obtener la mejor vista de la Luna de Fresa en la fecha señalada

A pesar de que el punto máximo de la luna ocurrirá previo a la puesta del sol en ciertas áreas del país, la luna se visualizará luminosa en horas de la noche, especialmente si las condiciones climáticas son favorables.

Este lunes 29 de junio se podrá visualizar este evento astronómico. (Crédito: Pixabay)

Para que tengas una mejor experiencia, es necesario que sigas estos consejos brindados por el medio N+ Univision :

Consulta el pronóstico del tiempo y la nubosidad en la zona donde resides.

Usa repelente de insectos para evitar las picaduras de mosquitos.

Trae una manta.

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