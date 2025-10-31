Si bien la mayoría de historias relacionadas a arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen un buen final , lo que te contaré a continuación es totalmente diferente. Sucede que una madre inmigrante logró reencontrarse con su hijo después de pasar 20 días bajo arresto en un centro de detención.

La protagonista de este emotivo caso es Luisa, quien fue arrestada por los agentes federales de inmigración en la base militar Camp Pendleton cuando buscaba a su hija. En esa ocasión, no fue la única, ya que iba acompañada de su esposo, quien también experimentó esta situación.

En un video compartido por Noticias Telemundo, se aprecia a la madre inmigrante corriendo hacia su hijo, infante de Marina, y se brindan un fuerte abrazo durante varios segundos, demostrando el difícil momento que atravesaron mientras estaban separados.

“Esto fue una pesadilla para nosotros como familia y, gracias a Dios, ya todo se va a acabar”, fueron las palabras de Luisa tras ser liberada.

Luisa fue recibida por uno de sus hijos al momento de que fue liberada. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

No todo sería felicidad

Aunque pudo regresar a su hogar después de permanecer en una celda durante semanas, Luisa aún siente tristeza. Como te comenté anteriormente, su esposo, Esteban, también fue detenido por agentes de ICE; sin embargo, su destino fue diferente: terminó deportado .

Aún mantiene los amargos recuerdos de su vivencia tras las rejas. Luisa aseguró que su experiencia ha sido traumática, similar a los centenares de casos de otros inmigrantes. A pesar de ello, afrontó la situación gracias a la fortaleza que le brindaban sus hijos.

Desafortunadamente, su esposo Esteban fue deportado de Estados Unidos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Según información del medio citado, la liberación de esta madre inmigrante se debe a que no posee algún historial delictivo. Este factor fue determinante para que un juez de inmigración ponga punto final a su caso de deportación y esté en proceso de obtener una visa U.

Ahora, el nuevo objetivo trazado por los hijos de Luisa es que su padre nuevamente regrese a los Estados Unidos. No será una tarea sencilla, pero consideran que la unión familiar será clave en ello.