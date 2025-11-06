Verónica Ruiz sintió mucha angustia y tristeza al saber que no podía reingresar a Estados Unidos hace más de tres años. Esto ocasionó que se quede varada en México. Si bien se trata de un largo tiempo, esta madre inmigrante jamás pasó por su mente darse por vencida; ya que logró reencontrarse con su esposo, hijos y el resto de su familia en el aeropuerto de Atlanta.

En imágenes compartidas por Univision Noticias, se aprecia a la mujer inmigrante brindándose emotivos abrazos con cada integrante de su familia. A primera vista, se logra percibir mucha felicidad, pues estuvieron distanciados por un largo periodo de tiempo.

Verónica ha vivido durante 25 años en Estados Unidos; es decir, pasó gran parte de su vida en este país. Sin embargo, en marzo del 2022 realizó un viaje hacia México para realizar un ajuste de estatus migratorio por matrimonio. Ella creyó que todo se realizaría en cuestión de días; sin embargo, significaba el comienzo de su pesadilla.

Verónica Ruiz ha vivido por más de 25 años en Estados Unidos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Cuando intentó reingresar al país estadounidense, se lo impidieron. Es más, en ese momento descubrió que se le había acusado de un delito migratorio: tráfico de personas. Se le había señalado de traer a dos de sus hijos de manera ilegal.

La representante legal de la protagonista de esta historia explicó que a cualquier inmigrante que pretenda, directa o indirectamente, traer a cualquier familiar a Estados Unidos podría pasar una situación similar.

Aunque pasó una gran cantidad de años, Verónica logró obtener el perdón de inmigración y así recobró la tranquilidad que había anhelado. “Estoy feliz, muy feliz de volver a verlos y ya no separarnos”, exclamó al medio citado.

Verónica pudo brindarse un emotivo abrazo con cada integrante de su familia. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Una familia feliz

Verónica Ruiz no era la única entusiasta; su familia también estaba emocionada y con nervios, pues significaba un encuentro después de varios años. Ahora, pretenden recuperar el tiempo perdido realizando actividades en conjunto.

Además, no es la única buena noticia que le espera a esta madre hispana, ya que su abogada ha indicado que podrá acceder a la obtención de la ciudadanía estadounidense. Solo tendrá que decidirse en qué fecha realizará dichos trámites.